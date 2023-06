Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Menge Spannung verspricht am Sonntag (15 Uhr) die Verbandsligapartie zwischen dem TuS Hohenecken und dem TSV Gau-Odernheim. Beide Teams spielen in der Abstiegsrunde und wollen nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende in die Erfolgsspur zurück.

Die Mannschaft von Benny Hassenfratz machte beim FC Bienwald Kandel eine für sie 2022 gänzlich ungewohnte Erfahrung: Zum ersten Mal musste man sich geschlagen geben. „Uns hat die Passgenauigkeit