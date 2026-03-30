Verbandsligist TuS Hohenecken rutscht tiefer in den Abstiegskampf. Der Trainer ist ziemlich bedient.

„Was wir hier heute gesehen haben, habe ich so noch nicht erlebt. Bretzenheim musste nichts machen. Dass wir den Ball nicht genommen haben und uns selbst ins Tor geschossen haben, war gerade alles“, ärgerte sich Henrik Weisenborn, der Trainer des TuS Hohenecken, nach der 4:5 (1:3)-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen die TSG Bretzenheim. Dabei war es ein wichtiges Spiel – mit einem Sieg hätte sich Hohenecken Luft im Abstiegskampf der Verbandsliga verschaffen können. Stattdessen rückte Bretzenheim auf zwei Punkte an den TuS heran, der als Tabellenneunter nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat.

Zunächst aber lief alles nach Plan für die Gastgeber. Zu Beginn der Partie setzten sie die Vorgaben ihres Trainers stark um. Folgerichtig erzielte Dennie Reh in der 35. Minute das 1:0. „Wir gehen in Führung, haben eigentlich alles im Griff. Ich erwarte von einer erwachsenen Mannschaft, dass sie das runterspielt,“ sagte Weisenborn. Doch was dann passierte, „habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt. Natürlich passieren mal Fehler, aber nicht in der Häufigkeit. Wir sind von unserem Plan abgewichen, haben die Fehler gemacht, die wir in der Vorbereitung eigentlich analysiert hatten“. Innerhalb von nur sechs Minuten erzielte Bretzenheim durch Johannes Gehrling (37., 39.) und Kadir Aygurlu (41.) drei Tore. „Wir haben uns die Gegentore selbst eingeschenkt, haben den Gegner unnötig stark gemacht. Bretzenheim musste wenig machen, um zu gewinnen, das ist die bitterste Erkenntnis“, haderte Weisenborn, Kapitän Lukas Kallenbach musste eingestehen: „Wir haben als Mannschaft schlecht verteidigt.“

Schlechte Vorahnung

Dass so etwas passieren könnte, merkte man nach Weisenborns Einschätzung schon beim Warmmachen: „Da war keine Spannung, die Jungs waren sich zu sicher, in der Form, in der wir sind. Es war eine Überheblichkeit zu spüren.“ Ähnlich sah es Kallenbach: „Bei uns haben die Emotionen gefehlt, wir waren nicht aggressiv genug. Aber das ist genau das, was im Abstiegskampf zählt, das haben wir nicht auf den Platz bekommen.“

Doch auch die zweite Halbzeit begann vielversprechend für die Hohenecker. Bereits in der 49. Minute erzielte Nico Schauss den 2:3-Anschlusstreffer, der TuS war wieder voll im Spiel, machte sich die Aufholjagd aber selbst wieder zunichte. Ein scharf getretener Eckball segelte auf das Tor von Philipp Heimler. Dieser faustete den Ball gegen den eigenen Mitspieler, von dort prallte der Ball ins Netz – Eigentor, 2:4 (60.).

Noch eine strittige Szene

Trotzdem hielten die Gastgeber weiter dagegen, erarbeiteten sich Chancen. So zog Alex Tuttobene mit einem Dribbling in den Strafraum der Gäste und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Reh sicher zum 3:4 (69.). Allerdings nutzte kurz darauf der Bretzenheim er Lukas Helbach die Lücken in der TuS-Abwehr und erzielte das 5:3 (72.). Dennoch blieb Hohenecken im Spiel, bäumte sich gegen die drohende Heimniederlage auf. So war es dann Kallenbach, der in der 81. Minute den erneuten Anschlusstreffer zum 4:5 erzielen konnte.

In der Schlussphase kannte das Spiel nur noch eine Richtung, der TuS wollte unbedingt wenigstens einen Punkt holen, während die TSG versuchte, die Führung über die Zeit zu retten. So kam es kurz vor Schluss noch zu einer strittigen Szene. TuS-Angreifer Schauss wurde im Strafraum zu Fall gebracht, doch der Elfmeterpfiff bleibt aus.

Derby als nächstes „Endspiel“ im Abstiegskampf

„Eine 50:50-Entscheidung, ich hätte den Elfmeter als Schiedsrichter wohl auch nicht gegeben“, bekannte Kallenbach und betonte: „Es wäre zu einfach zu sagen, hätte er den Elfmeter gegeben, hätten wir einen Punkt geholt. Wenn man zuhause vier Tore schießt und nicht einmal Unentschieden spielt, sagt das über das Spiel eigentlich schon alles aus. So gewinnt man kein Spiel in der Verbandsliga, wir haben absolut verdient verloren.“

So steht am Freitag, 10. April, das Stadtderby gegen den SV Morlautern bevor, ein weiteres „Endspiel“ im Kampf um den Klassenverbleib: „Wir haben uns selbst in die Situation gebracht, dass es bis zum Ende eng wird. Ich erwarte von der Mannschaft eine klare Reaktion gegen Morlautern“, forderte Weisenborn.