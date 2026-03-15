Mit einem 1:1-Unentschieden trennte sich Aufsteiger TuS Hohenecken von Verbandsliga-Spitzenreiter TuS Mechtersheim. Am Ende gab es Lob vom gegnerischen Trainer.

„ Hohenecken hat das sehr gut gemacht, eine tolle Leistung als Aufsteiger, Respekt“, muss TuS Mechtersheim-Trainer Nauwid Amiri anerkennen. Er hatte schon erwartet, dass sich die Westpfälzer auf dem heimischen Kunstrasen anders präsentieren würden als beim 8:1-Kantersieg der Mechtersheimer im Hinspiel: „Es war klar, dass sie uns das Leben schwer machen würden.“

Unter Flutlicht und bei Regen fanden die Hausherren besser ins Spiel: „Das war die beste Halbzeit, seit ich hier bin“, schwärmte Hoheneckens Trainer Henrik Weisenborn und führte weiter aus: „Die Jungs haben das richtig stark durchgezogen, hatten eine gute Energie auf dem Platz.“ Hohes Pressing, viele Ballgewinne, doch die Führung resultierte daraus nicht. Hohenecken vergab mehrere beste Gelegenheiten. Stattdessen erzielte Mechtersheim mit seiner ersten guten Offensivaktion das 0:1 (22., Lion Schubach). „Da zeigt sich die enorme individuelle Qualität von Mechtersheim“, musste Weisenborn anerkennen, fügte aber an: „Wir müssen bis dahin eigentlich schon drei Tore schießen.“

Ungenutzte Chancen

Aber auch Amiri war nicht zufrieden, Mechtersheim lud die Hausherren mit etlichen „groben individuellen Fehlern“ immer wieder zu Chancen ein. „Wenn sie eiskalt sind, müssen sie zwei oder drei Tore machen“, so Amiri, der ebenfalls haderte, dass sein Team die Führung nicht erhöhte. Hohenecken klärte einen Schuss von Nico Pantano gerade noch auf der Linie. „Wenn wir unsere Chancen im ersten Durchgang nutzen, dann gewinnen wir“, war sich Weisenborn sicher, meinte aber auch: „Dennoch bin ich absolut zufrieden mit der Leistung meiner Jungs, auch wenn vielleicht noch mehr drin gewesen wäre.“

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs war Hohenecken gut im Spiel, hatte direkt einige Chancen. Amiri hingegen war „positiv gestimmt, dass wir das Spiel gewinnen werden.“

Drei Spieler weniger

Doch was dann passierte, war „der reinste Wahnsinn“, so Amiri. Andrew Wooten sah wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (64.) – „völlig unnötig“, kritisiert Amiri seinen Schützling –, im anschließenden Tumult wurde auch noch Edonart Leposhtaku wegen einer Beleidigung des Feldes verwiesen. Da Mechtersheim zuvor bereits eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe aussitzen musste, waren sie nun drei Mann weniger. Das nutzte Hohenecken, das nun auf den Ausgleich drängte und in der 70. Minute nach einer sehr guten Eckballvariante das 1:1 durch Nico Schauss erzielte. „Zunächst verteidigen wir trotzdem gut, aber mit drei Mann weniger war der Ausgleich zu erwarten“, kommentierte Amiri. Weisenborn betonte: „Eine sehr wilde Phase, die beiden Roten Karten haben dem Spiel nicht gutgetan, haben den Spielverlauf verändert, wir hatten dann viel Ballbesitz.“

Später gab es eine weitere Zeitstrafe gegen Mechtersheim – erneut dreifache Unterzahl. „Die beiden Zeitstrafen fand ich überzogen. Wir waren schon zwei Mann weniger, da hätte man ein wenig Fingerspitzengefühl walten lassen können. Eine unglückliche Schiedsrichterleistung“, meinte Amiri, der seiner Mannschaft dann aber ein großes Lob aussprach: „Riesen Respekt an meine Jungs. Sie haben in doppelter und dreifacher Unterzahl ihr Leben in jeden Ball geworfen, haben alles gegeben.“

Gefährliche Konter

Hohenecken witterte die Chance, einen großen Sieg gegen den Spitzenreiter einzufahren, drängte aufs Tor, lief dabei aber immer wieder in gefährliche Konter. „Wir müssen das cleverer spielen“, kritisierte Weisenborn, lobte aber auch die Gier seiner Mannschaft, das Spiel noch entscheiden zu wollen. Am Ende wäre es beinahe sogar noch eine Niederlage geworden, Mechtersheims Marvin Takpara traf mit der letzten Aktion des Spiels den Pfosten. „So ist das, wenn man zu viel will, die Angriffe nicht sauber ausspielt und in Konter läuft. Das hätte den Spielverlauf auf den Kopf gestellt“, kritisierte Weisenborn und betonte: „Wir müssen akzeptieren, dass wir es in 95 Minuten nicht geschafft haben, das Spiel zu entscheiden. Dann nehme ich lieber einen Punkt mit, bevor ich am Ende noch verliere. Gegen Mechtersheim absolut ein gewonnener Punkt, der sehr wichtig für unser Selbstvertrauen ist.“

So ist der TuS 04 Hohenecken seit fünf Spielen ungeschlagen und geht entsprechend selbstbewusst in die schwere Partie beim FC Basara Mainz am kommenden Wochenende.