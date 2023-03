Einen Klassiker bestreitet der TuS Hohenecken in der Fußball-Verbandsliga. Im Derby beim SV Hermersberg ist das Team von Trainer Benny Hassenfratz am Sonntag (15.15 Uhr) gefordert. Ein immer wieder reizvolles Nachbarschaftsduell, in dem es diesmal für beide Teams neben dem Prestige auch um wertvolle Punkte im Abstiegskampf geht.

Dass sie auf einen leidenschaftlichen Gegner treffen werden, der vor heimischer Kulisse alles daransetzen wird, um diese Partie für sich zu entscheiden und damit Revanche für die Hinspielniederlage zu nehmen, darauf sind die Hohenecker vorbereitet. Coach Hassenfratz wies in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ darauf hin, welch große Bedeutung dieses Derby für seine Mannschaft habe. „Wir dürfen auf keinen Fall verlieren“, erklärte er im Hinblick auf die nur scheinbar sichere Tabellensituation seiner Elf. Die steht zwar nach 19 Spielen auf dem neunten Rang, es trennen sie aber nur fünf Punkte von dem in der Abstiegszone angesiedelten SV Hermersberg. Für den TuS geht es also darum, einen gefährlichen Rivalen im Kampf um den Verbleib in der Verbandsliga auf Abstand zu halten.

Der Sieg über den SV Hermersberg in der Vorrunde sollte die Hohenecker nicht glauben machen, dass sie am Sonntag ebenso locker an die Punkte kommen wie im August. Überlegen zeigten sie sich damals und siegten verdient mit 3:1. Hatte der Aufsteiger Hermersberg da noch Probleme, sich in der Verbandsliga zurechtzufinden, so trifft das jetzt nicht mehr zu. Das sieht auch Benny Hassenfratz so. „Wir treffen auf eine andere Mannschaft“, sagt der Coach und erwartet eine enge Partie. Ja, die Hohenecker bekommen es diesmal mit einem erfolgreichen und selbstbewussten Gegner zu tun. Das zeigte sich am vergangenen Wochenende. Da schlugen die Hermersberger zu Hause im Aufsteigerduell den TuS Steinbach mit 3:1 und verbuchten damit den dritten Ligasieg in Folge.

Siegreich verlief zwar für den TuS Hohenecken der erste Ligaauftritt nach der Winterpause nicht – 0:0 endete die Heimpartie gegen den FK Pirmasens II –, aber die Mannschaft präsentierte sich in ansprechender Form, zeigte sich vor allem in der Abwehr stabil und scheint gerüstet zu sein für den Klassiker in Hermersberg.