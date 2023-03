Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor einer schwierigen, aber auch reizvollen Aufgabe steht der TuS Hohenecken in seiner siebten Fußball-Verbandsligapartie. Der Aufsteiger empfängt am Samstag (16 Uhr) den Tabellenführer SC Idar-Oberstein. Dass der TuS als Außenseiter durchaus selbstbewusst in diesen Kampf geht, hängt nicht zuletzt mit Sergen Tok zusammen.

Der Stürmer liefert zurzeit das, was der Hohenecker Trainer Benny Hassenfratz sich von ihm wünscht: Er schießt Tore. Zuletzt im Heimspiel gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach