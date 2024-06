Hohenecken bekommt eine neue Führung: Die SPD-Kandidatin Heike Spies entschied die Stichwahl gegen Amtsinhaber Alexander Rothmann (CDU) für sich. Sie geht mit 56,1 Prozent der Stimmen als deutliche Siegerin aus dem Rennen hervor, auf Rothmann fielen 43,9 Prozent. Damit endet die 16-jährige Ära von Rothmann, der in der Wahl am 9. Juni noch mit nur sechs Stimmen (0,3 Prozent) vor Spies lag.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter