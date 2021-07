In der auf vollen Touren laufenden Vorbereitung auf die neue Saison bestreitet der TuS Hohenecken ein reizvolles Testspiel. Der Fußball-Verbandsligist empfängt am heutigen Samstag (16 Uhr) den TuS Altleiningen. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit Michael Wolter.

Viele Jahre stürmte Wolter für Hohenecken, schoss viele Tore und gehörte 2006 zur Meistermannschaft, die den Aufstieg in die Oberliga schaffte. Am Samstag kehrt der 42-Jährige als Trainer des TuS Altleiningen zu seinem früheren Verein zurück. Seit einem Jahr trainiert Wolter die in der Landesliga Ost spielende Mannschaft. Mit von der Partie dürfte auch der Stürmer Marcel Walzer sein, der erst vor Kurzem Hohenecken in Richtung Altleiningen verlassen hat.