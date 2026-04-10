Die Spritpreise sind auf Rekordniveau. Taxiunternehmen, Fahrschulen, Speditionen und die SWK-Verkehrsbetriebe berichten, wo es für die Kunden teurer wird und wo erstmal nicht.

Der Blick auf die Anzeigetafeln an den Tankstellen jagt zurzeit angesichts der hohen Kraftstoffpreise jedem Autofahrer kalte Schauer über den Rücken. Ein Teil der Privatleute hätte eventuell Möglichkeiten, den Geldbeutel zu schonen – etwa Fahrgemeinschaften bilden oder den Öffentlichen Nahverkehr nutzen. Für viele Unternehmen sieht das anders aus. Viele können die Teuerung nicht einfach an den Kunden weitergeben – jedenfalls nicht sofort. Bei anderen zahlt der Kunde jetzt schon mit.

Taxis: Rechtsverordnung gibt Preise vor

„Den Preisanstieg an den Zapfsäulen kann ich nicht an die Kunden weitergeben“, erklärt Anna Wirrer-Ohlenschläger. Sie ist Geschäftsführerin der Taxizentrale in Kaiserslautern. Aktuell sind dort 65 selbstständige Unternehmen mit 85 Fahrzeugen aller Art registriert: Kleinwagen, Kombis, Limousinen und Großraumtaxen für bis zu acht Personen. Sieben Disponentinnen um Wirrer-Ohlenschläger kümmern sich um die Organisation der Aufträge. Gearbeitet wird im Drei-Schicht-Dienst rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Die Mehrkosten aufgrund der in die Höhe geschnellten Spritpreise können im Raum Kaiserslautern nicht auf die Beförderungsentgelte aufgeschlagen werden. Denn dabei habe die Stadtverwaltung das letzte Wort, „sie legt den Tarif fest, den die Kunden zu bezahlen haben,“ so die Geschäftsführerin. „Dementsprechend ist auch das Taxameter vom Eichamt eingestellt.“

Grundlage hierfür ist die sogenannte „Taxentarifordnung“, die von der Stadtverwaltung als zuständiger Behörde erlassen wird. Diese Rechtsverordnung – die aktuelle trat am 1. September 2022 in Kraft – regelt verbindlich die Beförderungsentgelte innerhalb des Stadtgebiets, dem Pflichtfahrgebiet. Bei Fahrten, die über diesen Bereich hinausgehen, können die Tarife abweichen. „Wenn also ein Fahrgast beispielsweise nach Frankfurt gebracht werden möchte, kann ein Pauschalpreis frei vereinbart werden“, so Wirrer-Ohlenschläger. Für das Stadtgebiet habe sie bezüglich verbindlichen Vorgaben einen Antrag an die Stadt gestellt. Allerdings ist aus ihrer Perspektive die gesamte Situation auf längere Sicht für ihr Unternehmen durchaus existenzgefährdend.

Fahrschulen: An Verträge gebunden

„Wir können nicht einfach die Preise erhöhen“, erklärt auch Stefan Louis, Chef der gleichnamigen Fahrschule in Kaiserslautern mit Filialen in Enkenbach-Alsenborn und Mehlingen. „Wir sind nämlich durch Verträge mit unseren Kunden gebunden“, stellt der Inhaber klar. Ob eine Preisanpassung zulässig ist, hängt maßgeblich von der Vertragsgestaltung und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab: Ein einmal unterschriebener Ausbildungsvertrag fixiert in der Regel die Preise für die darin enthaltenen Leistungen beispielsweise für Grundgebühr und Fahrstunden. Ausbildungsverträge seien aber oft zeitlich befristet.

Die Bemühungen der Bundesregierung zur Senkung der Führerscheinkosten vereinfachten die Lage der Fahrschulen nicht. Vor allem die Reduzierung der besonderen Ausbildungsfahrten wirke insgesamt negativ. Dadurch fehlten den Fahrschülern beispielsweise Erfahrungen auf der Autobahn, so Louis. „Und wenn sie dann deswegen bei der Prüfung durchfallen, wird die ganze Sache noch teurer.“ Viel nützlicher wäre es seiner Ansicht nach, wenn die Politik die Umsatzsteuer für die Prüfung oder für Diesel streichen würde. „Wenn die Kraftstoffpreise weiterhin so hoch bleiben, wird es auf Dauer nicht zu umgehen sein, dass die Fahrschulen ihre Preise anpassen“, prophezeit er.

SWK Verkehrs-AG: E-Busse, kleinere Busse, spritsparendes Fahren

Nicht einfach die Preise anheben können auch die SWK-Verkehrsbetriebe. „Schwierig“, bezeichnet deren Leiter Boris Flesch die aktuelle Situation, „bei einem Preisanstieg von 50 Cent von Februar bis April für Diesel.“ 1,4 Millionen Liter verbrauchen die 58 Diesel-Busse im Jahr, also 120.000 Liter pro Monat, erläutert er. Macht rund 60.000 Euro Mehrkosten im Vergleich zu vor dem Iran-Krieg.

Um diese Kosten zu senken, bleibe den SWK-Betrieben wenig Spielraum. „Jetzt in den Schulferien setzen wir Solo- statt Gelenkbusse ein. Wir versuchen so viele Kilometer wie möglich auf die zehn E-Busse zu verschieben. Und bitten die Fahrer um vorausschauende Fahrweise, haben beispielsweise nächste Woche noch mal ein Eco-Fahrtraining“, zählt Flesch einige kleine Stellschrauben auf. In diesem Jahr bekommen die SWK „noch mal zehn E-Busse“, ein weiterer Faktor, der mehr Unabhängigkeit vom Erdölpreis bringt.

Auf mehr Geld kann Flesch zumindest kurzfristig nicht hoffen. Als städtische Tochter haben die Verkehrsbetriebe den Auftrag „als Direktvergabe von der Stadt bekommen“, erläutert er. Und könnten deshalb nicht mehr von ihr fordern. Andres als vielleicht private Unternehmen, die für den VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar) unterwegs sind.

Eine konkrete Forderung an die Politik hat Flesch nicht. Aber „eine Möglichkeit“ könnte Steuerentlastung sein: „Wir kriegen für den Linienverkehr eine Mineralölsteuer-Rückvergütung“, informiert er. Diese könnte der Staat anheben, „gegebenenfalls temporär“. Ansonsten hofft Flesch auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges. Auch wenn sich dies „nicht so schnell auf die Kraftstoffpreise an der Tankstelle auswirken wird“, ist er realistisch.

Logistikunternehmen: Dieselfloater hilft der Branche

Anders als im ÖPNV haben Unternehmen im Gütertransport ein besonderes Werkzeug gegen hohe Spritpreise: den Dieselfloater. „Der Preis, den wir von unseren Kunden verlangen, richtet sich nach dem Börsenpreis“, erklärt Jochen Wasem, Geschäftsführer der gleichnamigen Spedition mit Sitz in Kaiserslautern das Prinzip, das laut ihm fast alle Logistikunternehmen der Region nutzen. „Damit wird ein Auf- oder Abschlag auf das Angebot fällig.“

Nur einen kleinen Haken gebe es: Der jeweilige Richtwert werde vom statistischen Bundesamt ermittelt, und zwar „drei Monate rückwirkend. Das heißt, wir bekommen den Aufschlag erst drei Monate später.“ Dadurch leide die Liquidität der Unternehmen. Der letzte Richtwert von Februar betrage bei Wasem 1,60 Euro pro Liter.

Rund 600.000 Liter im Jahr, also 50.000 im Monat, verbrauchen laut dem Geschäftsführer die 38 Diesel-Lkw. „Haben wir vor dem Krieg rund 70.000 Euro im Monat an reinen Spritkosten gehabt, ohne Mehrwertsteuer, sind es jetzt 95.000 bis 100.000.“ Diese knapp 30.000 Euro mehr pro Monat müsse Wasem also erstmal selbst aufbringen.

Zwei E-Lkw hat der Logistiker in der Flotte. „Die rechnen sich momentan zwar mehr, aber sonst eher nicht“, sieht Wasem darin in naher Zukunft keine Lösung. „Die haben wir angeschafft, weil es 80 Prozent EU-Förderung auf den Mehrpreis im Vergleich zum Diesel-Lkw gab.“ Aber „ohne Förderung und ohne eigenen PV-Strom rechnet sich ein E-Lkw nicht“, lautet sein Urteil. „Außer, der Diesel-Preis bleibt dauerhaft so hoch“, schränkt er ein – aber das glaubt er nicht. Ein Nachteil sei derzeit zudem, dass das Elektrofahrzeug nur im Nahverkehr eingesetzt werden könne, „weil die Ladeinfrastruktur fehlt“.

Wie auch bei den SWK seien die Fahrer angewiesen, sehr spritsparend zu fahren. „Und wir haben moderne Technik zur Disposition, um unnötige Kilometer zu vermeiden.“ Jochen Wasem glaubt, dass die Dieselpreise in den nächsten Wochen und Monaten noch so bleiben werden, „das Thema wird uns dieses Jahr noch begleiten“.

Dank des Dieselfloaters werde sein Unternehmen aber die Durststrecke überwinden, ist er überzeugt. Und so wünscht er nicht für seine Firma, sondern eher für die Arbeitnehmer eine Entlastung durch den Staat. „Gutscheine zum Beispiel, oder eine Erhöhung der Pendlerpauschale, wie gerade diskutiert“, könnten dafür in Frage kommen.