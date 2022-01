Stadt und Landkreis Kaiserslautern vermelden aktuell die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz. Während der Landesdurchschnitt am Dienstag bei 194,3 liegt, gab das Landesuntersuchungsamt die Inzidenz im Kreis mit 324,9 und in der Stadt mit 400,3 an. Seit dem 27. Dezember haben sich die Inzidenzen damit rund verdoppelt. Am Tag nach den Weihnachtsfeiertagen war der Wert im Kreis von 216,6 auf 163,3 gefallen. Zur selben Zeit lag er in der Stadt bei 199,7. Eine Erklärung für den deutlichen Anstieg der Coronavirus-Infektionen hat das Gesundheitsamt des Landkreises allerdings nicht. „Es sind uns keine speziellen Infektionsherde – weder in der Stadt noch im Landkreis – bekannt“, teilte die Pressestelle des Kreises auf Nachfrage mit.

Nur Teil der Proben wird auf Omikron untersucht

Auch die Vermutung, dass sich der Anstieg auf eine starke Ausbreitung der Omikron-Variante zurückführen lässt, konnte die Pressestelle nicht bestätigen. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gebe es bisher vier Infizierte mit bestätigter Omikron-Variante, 26 Omikron-Verdachtsfälle und 38 Kontaktpersonen mit Verdacht auf Omikron. Allerdings werde auch nur ein begrenzter Prozentsatz positiver Proben labortechnisch auf Omikron untersucht. Routinemäßig werden bei etwa fünf bis zehn Prozent Sequenzierungen vorgenommen, so die Pressestelle. Bis die Ergebnisse der Sequenzierungen ausgewertet sind, dauere es jedoch zehn bis 14 Tage.

Auffällig sei jedoch, dass in den vergangenen beiden Tagen zahlreiche bestätige Infektionen mit dem Coronavirus bei US-Amerikanern gemeldet wurden, so die Pressestelle, 40 auf der Air Base Ramstein, 67 im Landkreis und 39 in der Stadt.