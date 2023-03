Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einige Gastronomen im Umfeld der Steinstraße halten die Corona-Regeln nicht ein. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Zuletzt war immer wieder beklagt worden, dass um den Martinsbrunnen nach Mitternacht an Wochenenden Verhältnisse ähnlich wie am Ballermann herrschen. Wie sich die Stadtverwaltung zur Wehr setzt.

Auch am vergangenen Wochenende waren wieder gemeinsame Streifen von Polizei, US-Security Police und des Kommunalen Vollzugsdiensts in der Altstadt unterwegs, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag auf