Im Mai sinkt die Arbeitslosigkeit in der Westpfalz leicht. Gleichzeitig melden Unternehmen deutlich mehr Stellen. Der Arbeitsmarkt zeigt Bewegung, doch nicht überall.

Im Mai 2026 ist die Anzahl der Arbeitslosen in der Westpfalz und der Südwestpfalz ist im Vergleich zum April leicht gesunken. Knapp 19.000 ist jedoch im Vergleich der letzten sieben Jahre der zweithöchste Wert. Bei der Agentur für Arbeit waren gut 8096 Menschen arbeitslos gemeldet – 101 weniger als im April, 433 mehr als vor einem Jahr. Bei den Jobcentern waren es 10.869 – 191 weniger als im April, 285 weniger als im Mai 2025. Durch die Jobcenter wurden im Mai 57 Prozent aller Arbeitslosen betreut. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 6,7 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonat und genau auf Vorjahresniveau.

Die Agentur für Arbeit hebt in ihrer monatlichen Auswertung der Arbeitsmarktstatistik hervor, dass im Mai 2026 gut 1000 arbeitssuchende Menschen einen Job angetreten haben. Dies zeige, „dass der westpfälzische Arbeitsmarkt nach wie vor Chancen bietet. Trotz struktureller und konjunktureller Unsicherheiten wird weiterhin eingestellt“, wird der Leiter Peter Weißler zitiert.

Unternehmen melden laut Mitteilung der Arbeitsagentur wieder mehr offene Stellen. 1394 Stellen wurden im Mai neu gemeldet – 733 mehr als im Vormonat und 823 mehr als vor einem Jahr. Damit befanden sich am Monatsende fast 4300 freie Stellen im Bestand.

Bei den Jobcentern sank die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (16.008) als auch die der erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten (21.531) sank jeweils um drei Prozent im Vergleich zu Mai 2025.

1. Stadt Kaiserslautern

Die Anzahl der Arbeitslosen sank im Mai 2026 auf 5220, 103 weniger (zwei Prozent) als im April und 58 weniger (ein Prozent) als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 9,3 Prozent, 0,2 Prozentpunkte unter April; vor einem Jahr waren es 9,4 Prozent. Bei der Arbeitsagentur waren 1859 Personen arbeitslos gemeldet (28 weniger, 16 weniger als vor einem Jahr), beim Jobcenter 3361 (75 weniger, 42 weniger).

290 vorher Arbeitssuchende nahmen eine Arbeit auf. Es wurden 182 neue Stellen gemeldet (34 weniger als im April, 11 mehr als vor einem Jahr), der Stellenbestand lag bei 1057.

In der Grundsicherung gab es 4896 Bedarfsgemeinschaften (ein Prozent weniger als im Mai 2025). Die Anzahl der erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten (6404) ging um zwei Prozent zurück.

2. Kreis Kaiserslautern

Im Landkreis waren im Mai 2026 genau 3023 Menschen arbeitslos, 94 weniger (3 Prozent) als im April und fünf weniger (0,2 Prozent) als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 5,4 Prozent, 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonat und gleich zum Vorjahr. Bei der Arbeitsagentur waren 1468 Personen arbeitslos gemeldet (31 weniger als im April, sieben mehr als vor einem Jahr), beim Jobcenter 1555 (63 weniger als im Vormonat, zwölf weniger als vor einem Jahr).

168 Arbeitssuchende nahmen eine Arbeit auf. Unternehmen meldeten 119 neue Stellen (17 weniger als im April, 55 mehr als vor einem Jahr); der Bestand lag bei 664.

In der Grundsicherung wurden 2242 Bedarfsgemeinschaften (3133 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte) betreut – das ist jeweils ein Minus von drei Prozent im Vergleich zum Mai 2025 und entspricht dem Trend im gesamten Bereich.

3. Stadt Pirmasens

In Pirmasens waren im Mai 2577 Menschen arbeitslos, sieben weniger (0,3 Prozent) als im April und 54 weniger (zwei Prozent) als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei zwölf Prozent, 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonat. Vor einem Jahr lag sie bei 12,3 Prozent. Bei der Arbeitsagentur waren 797 Personen arbeitslos gemeldet – neun weniger als im April, 55 mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter waren es 1780 – zwei mehr als im April aber 109 weniger als im Mai 2025.

109 Arbeitssuchende fanden eine Arbeitsstelle. Unternehmen meldeten 82 neue Stellen. Das sind sowohl fünf mehr als im April als auch fünf mehr als vor einem Jahr. Der Stellenbestand lag bei 364.

In der Grundsicherung wurden 2442 Bedarfsgemeinschaften (3248 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte) betreut. Der Rückgang ist mit jeweils sechs Prozent zum Vorjahr deutlich stärker als im Durchschnitt für die West- und Südwestpfalz.

4. Stadt Zweibrücken

In Zweibrücken waren 1393 Menschen im Mai 2026 arbeitslos. Das waren 27 weniger (zwei Prozent) als im April und elf weniger (ein Prozent) als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag wie im Mai 2025 bei 7,4 Prozent, 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonat. Bei der Arbeitsagentur waren 552 Personen arbeitslos gemeldet – neun weniger als im April und 43 mehr als vor einem Jahr –, beim Jobcenter waren es 841 – 18 weniger als im April und 54 weniger als im Vorjahr.

62 Menschen in Zweibrücken beendet ihre Arbeitslosigkeit durch Arbeitsaufnahme. 52 neue Stellen wurden gemeldet, das sind ebenso viele wie im Mai 2025 und 16 mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand lag bei 227.

In der Grundsicherung wurden 1236 Bedarfsgemeinschaften (minus sieben Prozent zu Mai 2025) mit 1701 erwerbsfähige Bürgergeldberechtigte (minus acht Prozent) betreut. Das ist der stärkste Rückgang im Vergleich zu den anderen Städten und Kreisen in der West- und Südwestpfalz.

5. Kreis Südwestpfalz

Die Arbeitslosigkeit in der Südwestpfalz lag im Mai 2026 bei 2407 Personen – zwölf weniger (ein Prozent) als im April und 155 mehr (sieben Prozent) als vor einem Jahr. Die Quote betrug 4,8 Prozent und entsprach dem Vormonat; vor einem Jahr lag sie bei 4,4 Prozent. Bei der Arbeitsagentur waren 1326 Menschen arbeitslos gemeldet, zehn mehr als im Mai und 149 mehr als vor einem Jahr, beim Jobcenter 1081, 22 weniger als im April und sechs mehr als im Mai 2025.

121 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit durch Arbeitsaufnahme. Unternehmen meldeten 797 neue Stellen – 735 mehr als im April und 747 mehr als vor einem Jahr. Der Bestand lag bei 1106.

In der Grundsicherung wurden 1356 Bedarfsgemeinschaften mit 1854 erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten betreut – der Rückgang um drei Prozent zum Vorjahr entspricht dem Wert für die gesamte West- und Südwestpfalz.

6. Donnersbergkreis

Die Arbeitslosigkeit sank im Mai 2026 im Donnersbergkreis auf 2435 Personen. Das waren 97 weniger (vier Prozent) als im April und 16 weniger (ein Prozent) als vor einem Jahr. Die Quote lag bei 5,8 Prozent – 0,2 Prozentpunkte unter dem Vormonat, 0,1 unter dem Wert aus dem Mai 2025. Bei der Arbeitsagentur waren 1034 Menschen arbeitslos gemeldet – 40 weniger als im April und 48 mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter waren es 1401 – 57 weniger als im April und 64 weniger als vor einem Jahr.

147 Arbeitssuchende traten im Mai 2026 einen Job an. Unternehmen meldeten 76 neue Stellen – 13 weniger als im April, neun weniger als vor einem Jahr; der Bestand lag bei 512.

In der Grundsicherung wurden 1985 Bedarfsgemeinschaften mit 2724 erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten betreut – jeweils ein Prozent weniger als vor einem Jahr.

7. Kreis Kusel

Entgegen dem bereichsweit sinkenden Trend stieg im Landkreis Kusel die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um drei Prozent auf 1910 Personen. Das waren 137 mehr (acht Prozent) als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,3 Prozent, 0,2 Prozentpunkte über dem Vormonat; vor einem Jahr waren es 4,9 Prozent. Bei der Arbeitsagentur waren 1060 Menschen arbeitslos gemeldet, sechs mehr als im April, 147 mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter waren es 850, 42 mehr als im April und zehn weniger als im Jahr zuvor.

112 Menschen im Kreis Kusel beendeten ihre Arbeitslosigkeit durch Arbeitsaufnahme. Unternehmen meldeten 86 neue Stellen – 41 mehr als im April, 14 mehr als vor einem Jahr. Der Bestand lag bei 365.

In der Grundsicherung wurden 1851 Bedarfsgemeinschaften (minus fünf Prozent) mit 2467 erwerbsfähigen Bürgergeldberechtigten (minus vier Prozent) betreut.