Mit guter Stimmung und vielen Anregungen hat das erste Hoffest der Pfalzbibiliothek in der Bismarckstraße nach zweijähriger Pause am Samstag ganz viele Besucher zum Stöbern und zum Genießen angelockt. Bei Sonne, Wind und nicht zu heißen Temperaturen lockte neben Bratwurst und Burgern samt „Schnorresbier“ und Pfälzer Wein vom Imbisswagen bereits zur Mittagszeit eine breite Auswahl von selbst gebackenen Kuchen zum Zugreifen.

Musikalisch mit sanfter „Straßenmusik“ begleitet vom Duo „Solarplexus“ mit Tatjana Wassiljewa am Cello und David Halm am Piano, waren die prall gefüllten Bücherkisten ein Hauptziel vieler Gäste. Renate Flesch, langjährige Leiterin der Pfalzbibliothek und seit 2021 im Ruhestand, betreute den Stand und freute sich am regen Interesse an Pfälzischer Geschichte, Kunst und Künstlern.

Dass die Leute das Hoffest vermisst hatten, hörte sie öfter. Ein Mann versorgte sich prompt mit einer Auswahl an Büchern zur „Rechtsgeschichte Pfalz-Zweibrücken“. Weil ihn das Thema interessiere, wie er erklärte. Die Frau, die nach einem Buch über Norwegen suchte, war eher die Ausnahme. Im Innern der Bibliothek interessierte eine Ausstellung mit Aspekten aus der Natur, die der Fotograf Dirk Funhoff nach der Eröffnung selbst erläutert hatte.