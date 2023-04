Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Korbjägerinnen des 1. FC Kaiserslautern haben am Samstag die vierte Niederlage in Folge quittiert und stehen gemeinsam mit Eintracht Frankfurt sieglos am Tabellenende der Basketball-Regionalliga. Trotz des missglückten Saisonstarts ist der Klassenerhalt nach wie vor möglich.

Im Heimspiel gegen den TV Hofheim war die Mannschaft von Trainer Johannes Krüger abermals chancenlos. Das Team, das die Oberliga in der abgelaufenen Runde nach Belieben dominiert hatte, war beim