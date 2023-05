Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern steigen mit einem Auswärtsspiel in die Pokalrunde Rheinland-Pfalz/Saar ein. Am Samstag (17 Uhr) treten sie zu Hause gegen den VfR Grünstadt an.

Im Gegensatz zu den Buchenlochern hat das Grünstädter Team bereits eine Partie ausgetragen. Am vergangenen Wochenende setzte sich der VfR mit 1:0 bei der SG RW Koblenz/TuS Mayen durch.

TSG-Damen

Das