Die Hockey-Herren der TSG Kaiserslautern wollten wieder in die Erfolgsspur zurück und die Damen ihrem ersten Saisonsieg den zweiten folgen lassen. Doch daraus wurde nichts. Beide Teams gerieten in ihren Oberligapartien heftig unter die Räder.

Weit entfernt von dem, was sie sich vorgenommen hatten, endete für die Herren die Heimpartie gegen den HTC Neunkirchen. Mit 1:5 (0:5) unterlagen sie in diesem Duell mit den Saarländern. Ein bitteres Ende für die Buchenlocher, die nach ihrer Verlustpartie gegen den Spitzenreiter Kreuznacher HC unbedingt einen Dreier einfahren wollten.

Die erste Hälfte verschlafen

Als „unterirdisch“ bezeichnete TSG-Trainer Andreas Gillmann den Auftritt der Seinen in der ersten Hälfte. „Wir waren immer einen Schritt langsamer als der Gegner“, konkretisierte er seine Kritik und sprach von einer verdienten Niederlage. Dass mit Basti Ottmann und Lukas Kroneberger zwei Stammspieler fehlten, habe die Mannschaft zwar geschwächt, sei aber nicht der alleinige Grund für die zweite Saisonniederlage gewesen, so der enttäuschte Coach.

Immerhin schafften es die Lauterer, den Gegner im zweiten Durchgang in Schach zu halten. So kassierten sie kein weiteres Gegentor mehr und kamen ihrerseits zum Ehrentreffer. Nach einer der wenigen gelungenen Kombinationen traf Marcel Faht zum 1:5-Endstand.

Nach der verlorenen letzten Vorrundenpartie rutschte die TSG vom dritten auf den vierten Tabellenplatz ab. Ihren nächsten Ligaauftritt hat sie im neuen Jahr, am 15. Januar 2023 empfängt sie den Dürkheimer HC II.

„Nicht am Spiel teilgenommen“

Die Hockey-Damen der TSG mussten ihre Hoffnungen, nach dem Sieg über den TFC Ludwigshafen beim Dürkheimer HC nachlegen zu können, begraben. Mit 3:9 (1:7) unterlagen sie in ihrer dritten Oberligapartie. Hart fiel danach die Kritik des TSG-Trainers Kai Musiol aus. So habe sein Team in der ersten Halbzeit „am Spiel nicht teilgenommen“. Die von den Buchenlocherinnen verpennte erste Hälfte nutzte das Heimteam gnadenlos aus und erzielte sieben Tore.

Das Spiel war also schon gelaufen, als Tiara Bahr vor der Pause auf 1:7 verkürzte. Dass sie es besser können, zeigten die Lauterinnen im zweiten Durchgang. Da waren sie den Dürkheimerinnen spielerisch durchaus ebenbürtig. Beide Teams erzielten noch jeweils zwei Tore. Für die TSG trafen Jana Schaffner und Luisa Vollmer.

Auch nach der 3:9-Schlappe zeigte sich Kai Musiol überzeugt davon, dass sein Team in der Oberliga konkurrenzfähig ist, „wenn wir von der ersten Minute an konzentriert spielen“. Eine Gelegenheit, das in sie gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen, bietet sich den Buchenlocherinnen am kommenden Sonntag (11 Uhr) beim Kreuznacher HC. Keine leichte Aufgabe allerdings, treffen sie doch da auf einen Gegner, der die ersten drei Ligaspiele alle für sich zu entscheiden vermochte.