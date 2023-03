Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt gegen die TG Frankenthal II bestreiten die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern ihr erstes Auswärtsspiel in der noch jungen Oberligarunde.

Am Sonntag (18 Uhr) treten sie beim Aufsteiger HC Speyer an. Jochen Metz, der zusammen mit Andreas Gillmann die Buchenlocher coacht, sieht sein Team vor einer schwierigen Aufgabe. Bereits am Samstag (15 Uhr)