Unbekannte Täter haben zwischen dem 19. und dem 20. August mehrere hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von zirka 5000 Euro gestohlen. Die Täter öffneten laut Polizei dazu einen geparkten – und unverschlossenen – Wagen in der Moltkestraße. Sie entnahmen im Anschluss einen Akkuschrauber, einen Bohrhammer so wie das entsprechende Zubehör. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, sollen sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 melden.