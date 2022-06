Die Stadt arbeitet an einem Konzept zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge. Dabei können alle Einwohner Kaiserslauterns mitarbeiten. Am 5. und am 6. Juli jeweils um 17.30 Uhr sind nun die Einwohner und Gewerbetreibenden der Innenstadt gefragt.

Am ersten Tag sind die Bewohner der Innenstadt gefragt, am zweiten Tag die Gewerbetreibenden. Unter der Innenstadt versteht die Verwaltung den Bereich zwischen L395 mit Mainzer Straße, Ludwigstraße, Lauterstraße, Berliner Straße und der B37, im Süden bis zur A6 im Nordosten mit Innenstadt West/Kotten, Innenstadt Südwest, Innenstadt Ost, Innenstadt Nord-Kaiserberg, Grübentälchen/Volkspark, Stiftswalder Forsthaus/Entersweilerhof. Die Veranstaltungen sind im Großen Ratssaal des Rathauses geplant. Gemeinsam sollen dabei laut Stadt die für Hochwasser gefährdeten Bereiche analysiert und Strategien zur Vorsorge benannt werden.

Wer die Termine nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit bis Ende Juli online seine Erfahrungen einzubringen unter www.klmitwirkung.de.