FISCHBACH. Aus aktuellem Anlass – durch starke Regenfälle in der vergangenen Woche war einmal mehr Erdreich von Äckern am Dorfrand in die Straßen in der Ortslage geschwemmt worden – wurde erneut das Hochwasserschutzkonzept, das derzeit von einem Planungsbüro ausgearbeitet wird, außerplanmäßig in der Ratssitzung thematisiert.

„Ich gehe davon aus, dass uns das Büro im November das Konzept vorstellen kann“, kündigte Sascha Leidner, Ortsbürgermeister von Fischbach , an. Wie der Bürgermeister weiter ausführte, war es in der Vergangenheit unter anderem wegen der vom Land geforderten Bürgerbeteiligung, die sich zu Corona-Zeiten nicht realisieren ließ, zu erheblichen Verzögerungen bei der Ausarbeitung des Konzepts gekommen. „Da wir in Fischbach pro Jahr mit mindestes einer Überschwemmung wie in der vergangenen Woche leben müssen, ist der Hochwasserschutz ein viel diskutiertes und sehr sensibles Thema im Dorf. Ich hoffe, dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt“, sagte der Bürgermeister.