Der polnische Partnerlandkreis von Kaiserslautern, Olesno ( Rosenberg), der in der Woiwodschaft Oppeln liegt, ist vom Hochwasser nicht betroffen. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

Wegen der verheerenden Überflutungen hat die polnische Regierung am Montag für Teile der Woiwodschaften Niederschlesien, Schlesien und Oppeln am Montag den Katastrophenfall ausgerufen. Landrat Ralf Leßmeister habe sich direkt am Montag mit den Kollegen in Olesno in Verbindung gesetzt und sich nach der Lage vor Ort erkundigt. „Wir haben auch unsere Unterstützung angeboten.“ Doch derzeit werde keine Hilfe benötigt, denn der Partnerlandkreis sei von der Flutkatastrophe nicht betroffen. „Man wird uns informieren, falls sich diese Lage ändern sollte“, so die Kreisverwaltung.

Die Jumelage mit Olesno, das im westlichen Oberschlesien liegt, besteht seit 22 Jahren und wurde 2002 vom Lauterer Landrat Rolf Künne und seinem polnischen Amtskollegen Jan Kus besiegelt.