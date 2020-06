Einen Fausthieb ins Gesicht bekam ein 44-Jähriger am Donnerstagsabend in der Bruchstraße in Hochspeyer. Der Unbekannte habe das Opfer gegen 18.30 Uhr angegriffen, teilt die Polizei mit. Sie sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Das Opfer erlitt durch den Schlag eine Platzwunde sowie ein Hämatom unter dem Auge. Der Mann musste über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Über den Täter und den Grund der Attacke konnte der Angegriffene nichts sagen. Der 44-Jährige, der einen stark alkoholisierten Eindruck machte, gab an, den Täter nicht zu kennen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen.