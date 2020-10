Drei Hochsitze in der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn wurden laut Polizei in der vergangenen Woche, zwischen Dienstag und Samstag, beschädigt. Am Samstag meldete der Besitzer der Polizei, dass einer seiner Hochsitze verbrannt wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zudem seien in den vergangenen Tagen zwei weitere Hochsitze beschädigt worden, teilte der Mann mit. Einer sei umgeworfen, der andere zersägt worden. Der Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen können sich unter Telefon 0631/369-2150 bei der Polizei melden.