Für den Bereich Bildung haben die Hochschule Kaiserslautern und die Stadtverwaltung angekündigt, ihre Kooperation zu intensivieren. Der Innovationsbereich Bildung der Offenen Digitalisierungsallianz Pfalz werde künftig enger mit dem Bildungsbüro der Stadt zusammenarbeiten.

Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte, die die Bildungslandschaft der Stadt stärken sollen, teilten Stadtverwaltung und Hochschule am Dienstag mit. Die Kooperationsvereinbarung beinhalte unter anderem einen regen Informations- und Erfahrungsaustausch, gemeinsame Konzepte und Projekte sowie darüber hinaus gehende Aktivitäten, beispielsweise durch die Vermittlung von Kontakten zu potenziellen Projektpartnern.

Konkrete Anknüpfungspunkte für die nächsten Monate gibt es beispielsweise im Bereich der naturwissenschaftlichen Angebote zu Beginn des Bildungsweges, also in Kindertagesstätten und Grundschulen. „Zusammen mit dem staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen in Kaiserslautern arbeiten wir gegenwärtig an der Digitalisierung vorhandener Experimentierkisten. Besonders wichtig ist hierbei die Mehrsprachigkeit, um auch Kindern mit Migrationshintergrund den Zugang zu erleichtern“, sagt Bernhard Platzer, Leiter des Innovationsbereichs Bildung an der Hochschule. Zudem sei die Unabhängigkeit von bestimmten Endgeräten zu berücksichtigen, damit jedes Kind auch von zuhause aus zum Beispiel mit dem Handy die geplante App nutzen kann.