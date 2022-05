Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder so weit: Am Samstag, 21. Mai, präsentiert die Hochschule Kaiserslautern vor Ort an allen Standorten ihre Studiengänge und weiteren Angebote. Von 10 bis 15 Uhr öffnet sie an den Standorten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken ihre Türen. Die Veranstaltung bietet speziell für Studieninteressierte alle Informationen, die für die Studienwahlentscheidung nötig sind sowie die perfekte Gelegenheit, den Studienort und die -bedingungen in Augenschein zu nehmen. Natürlich warten auch auf die übrigen Gäste genügend interessante Programmpunkte.

In Kaiserslautern präsentieren sich die Fachbereiche Angewandte Ingenieurwissenschaften und Bauen und Gestalten am Campus Kammgarn. Am Campus Pirmasens bietet der Fachbereich Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften sein Angebot an, und in Zweibrücken laden die Fachbereiche Betriebswirtschaft sowie Informatik und Mikrosystemtechnik ein. Alle rund 70 Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudiengängen können durch Vorträge und in persönlichen Gesprächen kennengelernt werden. Weitere Informationen zur Veranstaltung auf der Homepage der Hochschule.