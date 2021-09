Noch bis 19. September bietet die Hochschule (HS) Kaiserslautern Studieninteressierten die Möglichkeit, sich zum Wintersemester in einen Bachelor- und Masterstudiengang aus den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung, Gesundheit und Informatik einzuschreiben.

Nach aktuellem Sachstand werden Lehrveranstaltungen aller Präsenzstudiengänge sowohl im Bachelor- als auch im Masterbereich ab Oktober auch tatsächlich wieder „in Präsenz“ studiert werden können, das teilte die Hochschule mit. Voraussetzung sei die Einhaltung der 3-G-Regeln und der Maskenpflicht. Von diesem Schritt hin zu wieder mehr „Studiennormalität“ werden laut Hochschule „ganz besonders die Studienanfängerinnen und -anfänger profitieren, die damit von Anfang an wieder richtiges Hochschulleben mit allem Drum und Dran kennenlernen und nutzen können“. Digitale Elemente werden „nach wie vor die Lehre ergänzen“.

Angeboten werden unter anderem die Bachelor-Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen oder Digital Engineering am Studienort Kaiserslautern, International Business Administration oder Digital Media Marketing in Zweibrücken oder auch Logistik und Angewandte Pharmazie in Pirmasens.

Wer noch kurzfristig einen Studienplatz in einem anwendungsorientierten Wissenschaftsgebiet sucht, kann sich noch bis 19. September direkt online und ohne Bewerbungsverfahren immatrikulieren, so die Hochschule. Die in Frage kommenden Studiengänge, Informationen und Möglichkeit zur Einschreibung sowie Ansprechpartner bei weiteren Fragen sind auf der Internetseite der HS zu finden: www.hs-kl.de/studienplatz.