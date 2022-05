Das Leben auf dem Campus hautnah erfahren, mit Menschen ins Gespräch kommen, Experimente bestaunen und eine große Auswahl an nützlichen Informationen: All das will der Tag des Offenen Campus der Hochschule Kaiserslautern am Samstag, 21. Mai, von zehn bis 15 Uhr, bieten.

Nach zwei Jahren ist es wieder soweit: Die Hochschule kann ihre Türen zum Offenen Campus öffnen. Eine Veranstaltung vor Ort sei durch nichts zu ersetzen, erzählt Werner Idstein, der Leiter der Hochschulkommunikation. „Man muss die Mensa riechen können, den Lärm im Labor hören und die Blitze durch den Raum zucken sehen“, zählt er auf. Die Hochschule soll mit allen Sinnen erlebbar werden und den Besuchern nicht nur jede Menge wichtige Informationen bieten, sondern auch einen Einblick in das Lebensgefühl geben, das an der Hochschule nach zwei Jahren Corona-Pause wieder entsteht.

„Es ist so schön, dass der Campus wieder zum Leben erwacht“, berichtet Idstein, der selbst mitten in der Corona-Pandemie seinen Job angetreten hat. Das gute Wetter und die relativ entspannte Corona-Lage haben die Studierenden zurück auf das Gelände gebracht – es wird wieder gelacht, die Menschen sitzen zusammen, tauschen sich aus. „Es gibt Studierende, die sind im vierten Semester und haben den Campus noch nie in der Realität erlebt“, sagt Idstein. Die jungen Menschen seien regelrecht befreit und der Tag des Offenen Campus sei auch für sie eine besondere Veranstaltung nach der langen Corona-Zeit.

Angebote für Studieninteressierte

Der persönliche Kontakt habe gefehlt, nach zwei Jahren Zwangspause freuten sich alle an der Hochschule darauf, Tür und Tor für Besucher zu öffnen. Gerade die Studierenden brennen darauf, ihre Studiengänge vorzustellen, erzählt Wolfgang Knerr von der Hochschulkommunikation am Standort Zweibrücken. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liege auf den künftigen Studierenden, doch auch Eltern, Schüler und Interessierte aus der Bevölkerung seien herzlich eingeladen, den Campus zu erkunden.

Eine Veranstaltung vor Ort biete dabei den großen Vorteil des „kontrollierten Zufalls“, wie Idstein es beschreibt. Beim Streifzug über das Gelände gebe es vieles zu entdecken, nach dem die Besucher vielleicht nicht bewusst gesucht hätten, das für sie aber sehr nützlich sei. So gebe es Informationen zur BAföG-Förderung, die Arbeitsagentur sei vor Ort, die Studienberatung und das Referat für Internationale Studierende. Die Hochschule sei einerseits für Studierende aus dem Ausland interessant, andererseits biete sie für die Studierenden Kooperationen mit Universitäten im Ausland an. So ließen sich Studienabschlüsse erwerben, die in zwei Ländern gültig seien, und auch wer eine Promotion anstrebe, könne dies auf Wunsch an einer ausländischen Universität tun. Auch berufsbegleitende Studiengänge seien möglich.

Alle drei Standorte offen

An allen drei Standorten der Hochschule, in Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens, gibt es einen Einblick in die jeweiligen Studiengänge. Hinzu kommen Feste und Musikauftritte, die die Studierenden selbst organisieren.

„Wir haben eine enge Kooperation mit Unternehmen in der Region“, sagt Knerr. Gerade der Weiterbildungssektor sei stark nachgefragt. So böten immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich über einen Master-Abschluss oder eine Promotion weiterbilden.

Im Netz

Das Programm der drei Standorte im Internet: www.hs-kl.de/offenercampus

Das Programm

Am Standort Kaiserslautern in der Schoenstraße präsentieren sich der Fachbereich Bauen und Gestalten in den Räumen des Gebäudes B, während die Angewandten Ingenieurwissenschaften sich im Gebäude E vorstellen. Der Fachbereich Angewandte Ingenieurwissenschaften hat zahlreiche Labore und Werkstätten in der Morlauterer Straße geöffnet. Dort gibt es spannende Versuche zur Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung, aus der Leistungselektronik, Elektronik und elektromagnetischen Verträglichkeit sowie der Thermischen Verfahrenstechnik. Weitere Vorführungen und Ausstellungen finden sich auf dem Kammgarn-Gelände in der Schoenstraße. Da gibt es Image Processing and Pattern Recognition, virtuelle Welten des Anlagenbaus, einen humanoiden Roboter für die Ausbildung oder das Sichtbarmachen von Schall. Die Funkamateure und das Kaiserslautern Racing Team mit seinem selbstgebauten Rennboliden werden vor Ort sein. In den Laboren der Bauingenieure finden sich unter anderem BIM-Modelle, Strömungsversuche in der Wasserrinne, Crash-Tests zum Tragverhalten von Stahlbetonbalken. Die Innenarchitekten führen Lasercutter, 3D-Drucker und Schneideplotter vor und präsentieren Arbeiten aus der Modellbauwerkstatt. Professoren aus dem Bereich Virtual Design bieten Mappenberatung an. Die Architektur-Studiengänge zeigen eine Ausstellung der Abschluss- und Studienarbeiten sowie das Werkschaubuch 2020/21.