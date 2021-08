Die neue Kanzlerin der Hochschule Kaiserslautern heißt Kathrin Kilian. Sie ist die erste Frau in der Leitung der Hochschule. Am 30. Juli überreichte Professor Hans-Joachim Schmidt, Präsident der Hochschule Kaiserslautern, ihr die Ernennungsurkunde.

Für Kilian ist die neue Aufgabe ein Heimspiel. Nach einigen Jahren Berufstätigkeit an der Technischen Universität Kaiserslautern in den Bereichen Forschung, Lehre, Studiengangsleitung und Administration, arbeitet die studierte Erziehungswissenschaftlerin seit 2012 an der Hochschule Kaiserslautern als Referentin der Hochschulleitung.

Neben der treuhändischen Verwaltung des Haushalts, der originären Aufgabe des Amtes eines Kanzlers der Hochschule, gehört für die neu gewählte Kanzlerin vor allem das Schaffen von guten Rahmenbedingungen für Lehre, Forschung und Entwicklung sowie Transfer und Weiterbildung zu ihrem Verantwortungsbereich.

„Ich will das Thema der passgenauen Personalgewinnung und -entwicklung weiter vorantreiben. So lassen sich gemeinsam neue Zielgruppen erschließen und das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus auf allen Ebenen der Organisation rücken“, fasst Kilian ihre Ziele kurz zusammen.