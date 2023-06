Die Hochschule Kaiserslautern ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Auf Nachfrage bestätigte Präsident Hans-Joachim Schmidt, dass dies im Laufe des Donnerstag klar wurde. Die Hochschule hat erste Maßnahmen ergriffen. So steht die gesamte IT-Infrastruktur daher zurzeit nicht zur Verfügung. Das bedeutet: Die Kommunikation über E-Mail ist nicht möglich und auch alle anderen Zugänge, für die ein Hochschullogin notwendig ist, funktionieren zurzeit nicht. „Wir haben schnellstmöglich reagiert“, so Schmidt, um weitere Schäden zu verhindern. Entsprechend seien solche zentralen Dienste vom Netz genommen worden. Wie groß das Schadensausmaß ist, ob Daten gestohlen wurden, ließe sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, so Schmidt am Freitagmittag. Das Landeskriminalamt sei informiert und gemeinsam laufe die Suche nach den Hackern sowie den Hintergründen. Auch die Homepage der Hochschule Kaiserslautern ist zurzeit nicht erreichbar. Eine Notseite wurde eingerichtet, die die Hochschule auch immer wieder aktualisieren werde, erklärt der Hochschulpräsident. Sie ist erreichbar unter: https://hs-kl-offline.de/.