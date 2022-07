Das neue Fernstudienangebot Digital Engineering (M.Eng.) der Hochschule Kaiserslautern nimmt zum Wintersemester 2022/23 die ersten Fernstudenten auf. Die Absolventen qualifizieren sich für Aufgabenbereiche an der Schnittstelle zwischen Elektrotechnik und Informatik.

Qualifizierte Fachkräfte sind gesucht – vor allem im Hinblick auf die Digitalisierung entstehen laut Hochschule Kaiserslautern neue Berufsfelder und Aufgabenbereiche, die fundierte Fachkenntnisse erfordern. Das Fernstudium Digital Engineering bereite auf Herausforderungen vor, die durch die Digitalisierung in der Technik entstehen.

Im Verlauf des weiterbildenden Masterstudiums vertiefen und verbreitern die Studenten ihr fachliches und fachübergreifendes Wissen. Sie erwerben darüber hinaus methodische und analytische Kompetenzen, um anspruchsvolle und leitende Tätigkeiten in Industrie, Wirtschaft und öffentlichem Dienst auszuüben. Die Absolventen sind unter anderem in der Lage komplexe Aufgabenstellungen – nicht nur programmiertechnisch – in arbeitsteiligen Teams zu lösen. Sie erwerben das erforderliche Know-how, um anspruchsvolle Tätigkeiten und Leitungsfunktionen bei der Planung und Durchführung von Projekten zum Einsatz moderner IT-Lösungen, wie etwa der virtuellen und erweiterten Realität auszuführen.

Das didaktische Konzept des Studiengangs garantiere das Erreichen der Qualifikationsziele, in dem es beispielsweise die Prüfungen auf die Lehrformate abgleicht. Ein hoher Anteil an E-Learning und Online-Betreuung in Kombination mit einer Präsenzbetreuung stelle eine umfassende Begleitung der Studierenden sicher. Infos unter: www.zfh.de/master/digital-engineering.