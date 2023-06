Nach dem Cyber-Angriff auf die Hochschule Kaiserslautern war es eines der wichtigsten Ziele der Einrichtung, schnellstmöglich sicherzustellen, dass sich die Interessierten für einen Studienplatz bewerben und einschreiben können. Wie die Hochschule mitteilt, sei das Online-Bewerbungsportal wieder voll funktionsfähig. Einem Studienstart zum Wintersemester stehe damit nichts im Wege.

Hochschulpräsident Hans-Joachim Schmidt ist froh, „dass wir unser Bewerbungsportal sehr zügig wieder funktionsfähig machen und öffnen konnten. Damit haben die Studieninteressierten nun wieder die Möglichkeit, eine Auswahl unter mehr als 70 zukunfts- und praxisorientierten Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudiengängen aus den Bereichen Technik, Naturwissenschaft, Informatik, Wirtschaft, Gesundheit und Gestaltung zu treffen“.

Für die unterschiedlichen Studiengänge gelten jeweils spezifische Bewerbungs- beziehungsweise Einschreibefristen: Für die meisten Bachelor-Studiengänge endet die Frist am 31. August. Für wenige Bachelor-Studiengänge und die Mehrzahl der Master-Studiengänge muss die Bewerbung bis 15. Juli erfolgen. Auf der provisorischen Webseite (https://hs-kl-offline.de/) der Hochschule gibt es Informationen zu Studiengängen, Fristen und den Link zum Bewerberportal. Bei Fragen rund um Bewerbung und Zulassung oder bei Beratungsbedarf zur Studienaufnahme ist das Studierendensekretariat per E-Mail an studsek@hs-kl.de erreichbar.