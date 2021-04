„Tiere im Krieg“ – so lautet der Titel einer Ausstellung auf dem Gelände der Tierauffangstation Tierart bei Maßweiler (Kreis Südwestpfalz). Bei der unterirdischen Tour ist auch ein Film zu sehen, der in Kaiserslauern entstand – konzipiert und umgesetzt von Studenten der Hochschule Kaiserslautern. Die Schützlinge von Professor Christan Schmachtenberg arbeiteten unter realen Bedingungen.

Die Farbe Blau bleibt hängen. Wer sich den Film gegen Ende der Ausstellung „Tiere im Krieg“ anschaut, bekommt noch einmal eindrucksvoll dargelegt, wie lange in der Menschheitsgeschichte bereits Tiere in Kriegen zum Einsatz kommen: Pferde, Hunde, Elefanten. Der animierte Clip hat als wiederkehrendes Element die Farbe Blau gewählt, die die Seele der Tiere, die in kriegerischen Auseinandersetzungen den Tod fanden, symbolisiert. Sie taucht immer wieder auf, als durchgängiges Element, ja als Mahnung.

Auch wenn der Film rund 40 Kilometer von Kaiserslautern aus entfernt, in einer Bunkeranlage bei Maßweiler, zu sehen ist, wurde er doch in Kaiserslautern, genauer gesagt an der Hochschule, erdacht, konzipiert, umgesetzt und letztendlich auch vermarktet.

„Das war klassische Agentur-Arbeit“, umschreibt es Christian Schmachtenberg, der an der Hochschule Kaiserslautern im Fachbereich Bauen und Gestalten als Professor lehrt und für Virtual Design zuständig ist. Der Kontakt zur Hochschule kam über eine ehemalige Assistentin der Innenarchitektur zustande, berichtet Schmachtenberg. Stephanie Fähnrich hat mit ihrem Team die Ausstellung konzipiert. Weil sie früher mal an der Hochschule beschäftigt war, nahm sie Kontakt zu Matthias Pfaff auf, Professor an der Hochschule, der wiederum habe ihn ins Boot geholt, erzählt Schmachtenberg.

„Die Studierenden haben das gut gemeistert“, bescheinigt Schmachtenberg. Jessica Rehberger, Victoria Hotz, Viktoria Krieger und Laura Voelp haben zwei Semester lang an dem Projekt gearbeitet. Zunächst seien Ideen entwickelt worden, drei davon wurden weiterentwickelt, so genannte Storyboards dazu erstellt, eine wichtige Vorstufe bei der Entwicklung eines Films.

Die Kunden waren auch mal kritisch

Dann ging es auch zum Kunden, Vertretern der Tierschutzorganisation Vier Pfoten, die gemeinsam mit dem Verein Tierart die Auffangstation betreibt, seien die ersten Entwürfe präsentiert worden. „Die waren dann auch mal kritisch“, blickt Schmachtenberg zurück, was aber der Arbeit seines Teams keinesfalls geschadet habe. „Das ist nun mal so. Willkommen in der realen Welt“, sagt der Hochschullehrer.

Bei einem so aufwändigen Produkt – das sich selbstverständlich auch positiv auf das Kreditkonto der Studenten ausgewirkt hat – sei „Geduld gefragt“. Geduld, die das Team auch an den Tag gelegt habe und die sich letztendlich ausgezahlt habe. Das Endprodukt sei nicht nur beim Kunden gut angekommen, auch bei den Kunden der Kunden – in diesem Fall den Besuchern der Ausstellung – habe das Werk positive Resonanz erfahren, sei ihm berichtet worden.

Obendrein fiel die zweite Phase des Projekts auch noch in die Coronazeit, was zusätzlich Aufwand bedeutet habe. „Das fing live an und hat sich dann später eher online abgespielt“, berichtet Schmachtenberg. „Es hat aber sehr gut funktioniert.“

Anfang September wurde die Ausstellung offiziell eröffnet. Ursprünglich sollte der Startschuss bereits einige Monate früher fallen, Corona und die damit verbundenen Zugangsbeschränkungen haben das allerdings verzögert. Auf rund 900 Quadratmeter in der unterirdischen Bunkeranlage verteilen sich Schautafeln, Exponate, Installationen und Schaukästen. Vor allem Hunde und Pferde wurden in der Vergangenheit von Menschen in Kriegen eingesetzt. Zum einen als Lastentiere (Pferde), aber auch als Waffe gegen Panzer (Hunde). Die Vierbeiner trugen Sprenggürtel, die mittels eines Hebels, den die Tiere dann selbst gegen die Unterseite von Fahrzeugen drückten, ausgelöst wurden. Im letzten Drittel der Ausstellung ist der Film der Hochschul-Studenten zu sehen.