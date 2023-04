Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fabian Braun hat seinen Bachelor in Maschinenbau an der Hochschule Kaiserslautern in der Tasche – sein Fachgebiet ist allerdings alles andere als klassischer Maschinenbau: Praktikum und Bachelorarbeit absolvierte der gebürtige Wormser bei einem Raketenbauer, bei der Rocket Factory Augsburg (RFA).

Maschinenbau? Ist das was für mich? Fabian Braun war zunächst unsicher. Mittlerweile fühlt er sich aber pudelwohl in Kaiserslautern an der Hochschule, wie er berichtet. Weil er Mitglied im