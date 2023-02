„Das Verhältnis zwischen Stadt und Stadtverwaltung Kaiserslautern und der Hochschule Kaiserslautern ist seit langem geprägt von einer guten und kooperativen Zusammenarbeit“, sagt der Präsident der Hochschule Kaiserslautern, Hans-Joachim Schmidt.

Das soll auch in Zukunft so bleiben, wünscht sich Schmidt. Hochschulen und Städte seien eng miteinander verbunden. Städte böten den Kontext, in welchem eine Hochschule erfolgreich wirken kann. „Umgekehrt sind Hochschulen, vor allem in der Wissensgesellschaft, entscheidende Standortfaktoren im globalen und nationalen Wettbewerb der Städte“, so Schmidt.

Prägen Studierende das Stadtbild, mache das eine Stadt jünger, moderner, vielfältiger. „Das trifft bei unserer Hochschule in besonderem Maße zu“, findet Schmidt. Grund: der zentral gelegene Campus Kammgarn, der „über einen Mix von attraktiven älteren und modernen Gebäuden, sonnigen Freiflächen sowie den Jean-Schoen-Park“ verfüge. „Und er liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses, des Kulturzentrums Kammgarn und der belebten Innenstadt.“ Daraus resultiere auch der Wunsch, den Schmidt an das neue Stadtoberhaupt hat: „Wir würden uns wünschen, dass diese Person gemeinsam mit uns die Entwicklung unseres Standortes in der Schoenstraße zu einem lebendigen Ort der persönlichen Begegnung und des fachlichen Austauschs zwischen den Mitgliedern der Hochschule und den Lautrerinnen und Lautrern vorantreibt“, so der Präsident der Hochschule.

Die Serie

In einer kleinen Serie verraten bekannte Lautrer, was sie sich von dem künftigen Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin erhoffen.