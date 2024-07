Bei den Triathleten des 1. FC Kaiserslautern jagt aktuell ein Highlight das nächste. Innerhalb von sieben Tagen standen drei Wettbewerbe mit FCK-Beteiligung an.

Insgesamt 20 Athletinnen und Athleten starteten vor knapp zwei Wochen m Rahmen der „Road to Bostalsee“ beim Draisinenlauf in Altenglan über Distanzen von 1,1 Kilometer für die Jüngsten bis hin zum Halbmarathon über 21,1 Kilometer. Den Titel der meisten Teilnehmer sicherte sich der FCK souverän und erreichte gleichzeitig Spitzenplatzierungen bei den Jugendlichen. Clara Westerhorstmann und Eva Bogner erreichten den ersten Platz in ihrer Altersklasse. Zudem gab es vier weitere Podiumsplätze. Den Halbmarathon absolvierte Steffen Höfs in 1:45:58 Stunden. Gleichzeitig starteten drei Staffeln über 21,1 Kilometer, bei denen die Distanzen zwischen den Starterinnen und Startern aufgeteilt wurden. Besonderheit hierbei war, dass die Staffeln gelost wurden, was die Gemeinschaft weiter förderte.

Am gleichen Tag stellte sich Marc Rheinheimer der Herausforderung von 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42 Kilometern Laufen. Sein großes Ziel beim Wettkampf in Roth war es, eine Zeit unter zehn Stunden zu erreichen. Bei wechselnden Bedingungen gelang ihm dies, und er kam nach 9:47:06 Stunden ins Ziel. Besonders auf seine Laufleistung konnte er sich verlassen. Für den Marathon benötigte er 3:21:44 Stunden.

Klassenverbleib sicherstellen

Am vergangenen Wochenende stand im Rahmen der Rheinland-Pfalz Liga der Raiffeisen-Triathlon in Hamm an. Gestartet wurde über die Distanz von 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 6 Kilometer Laufen. Sowohl das SWK Triathlon Team als auch das Purvegan Triathlon Team des 1. FC Kaiserslautern hatten keinen optimalen Tag. Bester Starter war Jakob Wagner, der auf dem elften Platz nach 1:15:33 Stunden das Ziel erreichte. Es folgten Tobias Wiesemann (1:16:39) und Daniel Hauer (1:23:14). Für das Purvegan Team starteten Thomas Brühl (1:34:47), Hardy Lessmeister (1:43:53) und Leonie Moratzky (1:50:00).

Das abschließende Rennen am Bostalsee verspricht noch einmal Spannung. Besonders für das SWK Triathlon Team des 1. FC Kaiserslautern geht es um wichtige Punkte, um den Klassenverbleib sicherzustellen. Der Wettkampf am Bostalsee ist gleichzeitig auch das gemeinsame Saisonhighlight der Triathleten.