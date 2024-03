Ein Feuer hatte am 13. August im Dachgeschoss des niedrigsten der drei Hochhäuser im Landstuhler Stadtteil Atzel gewütet. Die Feuerwehr ging an diesem Sonntagnachmittag mit 110 Einsatzkräften und zwei Drehleitern von innen und außen gegen den Brand im Speicher des achtstöckigen Gebäudes vor, denn die Flammen griffen auch rasch auf die asbestverkleidete Fassade über. Durch die Hitze platzten viele Asbestplatten ab, und auch das Löschwasser war mit dem giftigen Stoff kontaminiert. Alle rund 100 Bewohner mussten vor dem Großeinsatz in aller Eile das Gebäude verlassen. Für sie begann an diesem Sonntag eine drei Monate lange Odyssee durch Hotels, Ferienwohnungen und Unterkünfte bei Angehörigen, denn die Mieter konnten erst nach Freigabe des Hauses im November in ihre Wohnungen zurückkehren. Wer für den Brand eines Hochhauses in der Berliner Straße in Landstuhl im Sommer vergangenen Jahres verantwortlich ist, wird wohl ungeklärt bleiben. Mehr zum Thema lesen Sie hier