Der Betrieb hat stark angezogen im Impfzentrum auf dem Opel-Gelände. Am 12. April soll die dritte Impfstraße an den Start gehen. Aktuell erhalten über 1000 Menschen am Tag den begehrten Pieks. „Wir tun alles, damit es vorangeht“, sagt Impfkoordinator Tobias Metzger.

Bei Impfkoordinator Tobias Metzger klingelt ständig das Telefon, schnelles Reagieren ist permanent gefordert. Gegen Mittag geht er noch davon aus, dass unter 60-Jährige, die einen