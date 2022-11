Die Hobby-Singers haben Grund zum Feiern. Mit einem Jubiläumskonzert in der Kreuzsteinhalle wird am Samstag nachgeholt, was die Pandemie vor einem Jahr verhindert hat: Der inzwischen gemischte Chor Hobby-S(w)ingers erinnert an die vergangenen 50 Jahre, in denen er mit Evergreens, Gospel, Musical, Oldies, Pop und Rock die Menschen über die Region hinaus begeistert hat.

Als Gründungsdatum des Vereins „Hobby-Singers“ nennt Vorsitzender Hans-Peter Schläfer den 22. August 1971. Sechs katholische und evangelische Junggesellen seien es gewesen, die sich in den späten 1960er und frühen 70er Jahren zum Singen getroffen haben. „Neben Dirigent Franz Trinkaus ist heute noch Heinz-Peter Dolibois aus der Urbesetzung des Chors dabei“, kann Schläfer heute auf über 600 Mitglieder des Vereins verweisen.

Ursprünglich waren es die byzantinische Liturgie und der orthodoxe Gottesdienst, die den Hobby-Singers einen Fundus an geistlichen Gesängen boten. Bis in die 1990er Jahre hinein widmete sich der Chor der Gesangstradition der orthodoxen Kirche.

Mit Auftritten bei einer Papstaudienz im Vatikan, mit Kirchenkonzerten in Ljubljana (Slowenien), in Wien, in München und einer Darbietung beim Evangelischen Kirchentag im Jahr 1987 in Frankfurt machten sich die Hobby-Singers auch weit über die Pfalz hinaus einen Namen.

Schon 1972 gründete sich der gemischte Chor

Dass Singen beflügelt, zeigte sich, als im Jahr 1972 die Gründung der „Hobby-Swingers“, eines gemischten Chors, erfolgte. Neben orthodoxer Kirchenmusik und Folklore erweiterten die Hobby-Swingers die musikalische Bandbreite des Vereins mit Gospel, Swing, Pop, Rock, Oldies und klassischem Liedgut. Mit Klaus Holzhauser steht dem Verein seit 1990 ein erfahrener Chorleiter zur Verfügung, der das Repertoire der Chöre auf deren Stärken hin arrangiert.

Ein Höhepunkt im Vereinsleben der Hobby-Singers ist das jährlich seit August 1973 stattfindende Waldfest auf dem vereinseigenen Festgelände „Fuchsdelle“ zwischen Erfenbach und Otterbach. Bis zur Corona-Pandemie sei das Waldfest all die Jahre über drei Tage gefeiert worden, so Schläfer. „Das Fest ist ein Publikumsmagnet, das in der Vergangenheit Besucher aus nah und fern angezogen hat.“

Eine Neuauflage des Waldfestes planten die Hobby-Singers nach der Pandemie. Zur Festkultur des Vereins gehörten in der Faschingszeit auch Maskenbälle in Erfenbach und Otterbach.

Singen für Alt und Jung

Am Herzen liegt dem Verein das soziale Engagement, verweist Hans-Peter Schläfer auf das Kinderfest, das die Hobby-Singers seit 40 Jahren im Frühjahr auf dem Festgelände durchführen und dessen Erlös an die Kindergärten in Erfenbach und Otterbach geht. Eine feste Größe im Vereinskalender sei auch das zusammen mit der Kaiserslauterer Altenhilfe „alt-arm –allein“ jährlich in der „Fuchsdelle“ durchgeführte „Waldfest der Zuversicht“. Ein Fest, das bedürftigen älteren Menschen zugutekomme.

„Nach fast zweijähriger Zwangspause proben die Chöre wieder“, blickt Schläfer optimistisch den ersten öffentlichen Konzerten entgegen.

Über neue Sängerinnen und Sänger freuen sich die Chorleiter Franz-Werner Trinkaus (Männerchor) und Klaus Holzhauser (gemischter Chor).

Info

Unter dem Motto „Best of 50“ laden die Hobby-Singers am Samstag, 5. November, 19.30 Uhr, zu einem Konzertabend in die Kreuzsteinhalle in Erfenbach ein. Geboten wird ein musikalischer Querschnitt durch 50 Jahre Hobby-S(w)ingers. Der gemischte Chor wird von einer eigens zu dem Anlass gegründeten Band begleitet. Als Moderator führt Schauspieler und Satiriker Peter Nüesch durch das Programm. Karten an der Abendkasse, im Vorverkauf bei Jogis Weinwelt in Erfenbach und bei der Aral-Tankstelle in Otterbach.