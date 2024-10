Die Hobby-Singers Otterbach/ Erfenbach haben den Kindertagesstätten der beiden Gemeinden insgesamt 3150 Euro gespendet.

Wie die Hobby-Singers mitteilten, ist das Geld beim Kinderfest auf dem vereinseigenen Festgelände „Fuchsdelle“ zusammengekommen. Die Hobby-Singers richten das Fest zugunsten der Kindertagesstätten beider Gemeinden bereits seit Jahren aus. Ehrenamtliche des Vereins kümmerten sich um die Rahmenbedingungen sowie das Essen und Trinken, heißt es. Dank Sachspenden konnte auch eine Tombola angeboten werden. Der Erlös des Festes wurde laut Hobby-Singers nun an die Kitas übergeben, denen so – in Zeiten klammer Kassen, wie es vonseiten des Vereins heißt – etwas Spielraum verschafft werden soll.