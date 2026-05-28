Die gemeinnützige Stiftung Kinderförderung von Playmobil hat die Hauptpreisträger des Hob-Preises 2025/2026 bekanntgegeben. Auch eine Lauterer Schule profitiert. Gewinner sind die Grundschule Erlangen-Tennenlohe (Bayern) sowie die Janusz-Korczak-Schule Chemnitz ( Sachsen), die für ihre Konzepte zur Förderung von Bildungsgerechtigkeit ausgezeichnet wurden. Beide Einrichtungen erhielten jeweils einen der mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreise.

Weitere 20 Schulen bekamen einen Anerkennungspreis in Höhe von jeweils 10.000 Euro. Einer davon ging an die Grundschule „Auf dem Betzenberg“ in Kaiserslautern. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht die Frage, wie Schulen individuelle Lernwege gestalten und faire Bildungschancen für alle Kinder ermöglichen können. Die ausgezeichneten Einrichtungen überzeugten die Jury mit strukturell verankerten Ansätzen, die auf unterschiedliche Lernvoraussetzungen reagieren und nachhaltige Förderung im Schulalltag sichern, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Hob-Preis wurde bereits zum dritten Mal vergeben. Mit einem Gesamtpreisgeld von 250.000 Euro gehört er zu den größten Schulwettbewerben in Deutschland.