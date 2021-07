Zu Asphaltschäden haben die hohen Temperaturen geführt, die in diesem Sommer in der Region schon geherrscht haben. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM) nun mit. In Mitleidenschaft gezogen wurde der Brückenbelag der Hundsbrunnertalbrücke auf der Ortsumgehung Hochspeyer, der B37. Dort seien sogenannte Blow-Ups, also Beulen im Belag entstanden. Beim Darüberfahren kann es zu gefährlichen Verkehrssituationen kommen.

Mittlerweile habe die zuständige Straßenmeisterei die Hitzeerhebungen angebohrt, sodass der Asphalt sich wieder zurückformen konnte, heißt es vom LBM. Auch die kühleren Temperaturen der vergangenen Tage hätten die Situation entschärft. Dennoch wurde dadurch der Asphalt teilweise beschädigt. Aus Verkehrssicherheitsgründen werde in diesem Bereich die zulässige Geschwindigkeit daher vorübergehend auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert, bis die Schäden endgültig behoben seien.