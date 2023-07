Schulen in Rheinland-Pfalz können bei Hitze selbst entscheiden, ob Unterricht entfällt. Wie gehen die Schulen in Kaiserslautern mit den hohen Temperaturen um? Die RHEINPFALZ hat bei einigen Schulen im Stadtgebiet nachgefragt.

Die vergangenen Tage waren warm - für viele zu warm. Bei Temperaturen über 30 Grad fällt das Denken nicht leicht. Das betrifft vor allem auch Schulen, denn Heranwachsenden effektiv Stoff zu vermitteln, wenn diese lieber im Freibad liegen würden, ist alles andere als einfach. Gerade nach Notenschluss im Nachmittagsunterricht wird diese Aufgabe noch mal schwerer.

Wie Schulen mit der Hitze umgehen, entscheidet aber nicht das Land. Jede Schule hat es selbst in der Hand. Manche entscheiden sich für Ausfälle von Unterrichtsstunden, also „hitzefrei“, andere kürzen die Schulstunden nur (Kurzstunden). Allerdings, gibt Ulrich Becker, Schulleiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums (HHG) zu bedenken: „Hitzefrei ist am HHG schwer zu organisieren. Denn der Internatsbetrieb und die Mensa – jeweils mit Schichtbetrieb der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –, das sportliche Training, auch mit externen Trainern und Sportlern, sowie die Ganztagsschule mit externen Dozenten, die ja den Eltern eine Betreuung zusagt, müssen mitgedacht werden.“ Darum seien Kurzstunden „nicht einfach so“ realisierbar, da die „Anschlüsse an die anderen Systeme nicht funktionieren“. Trotzdem gab es am Dienstag die sechste Stunde frei am HHG und der Nachmittagsunterricht entfiel wegen der Notenkonferenz. Das Training fand in Absprache mit den Trainern trotzdem statt und die Ganztagsschule war auch dank einer Notbetreuung möglich.

Eine einheitliche Regelung bei Hitze gibt es also auch bei den einzelnen Schulen nicht unbedingt. Abgesprochen wird sich aber zwischen den Schulen meist trotzdem: „Die Gymnasien inklusive unserer Realschule und die Gesamtschulen der Stadt Kaiserslautern sprechen sich in solchen Fällen eng ab und versuchen eine möglichst einheitliche Regelung zu finden. Allerdings können Schulen, die stark sonnenexponierte Räume oder weniger Beschattungsmöglichkeiten haben, zusätzlich einen eigene Regelung zum Schutz ihrer Schulgemeinschaft finden“, sagt Ursula Vollrath, die Schulleiterin vom Gymnasium und -Realschule St. Franziskus. Der Gesundheitsschutz der Schülerinnen sowie des Lehrkörpers sei bei der Entscheidung ausschlaggebend. Außerdem spielten organisatorische Dinge, wie Veranstaltungen, Schulbuchrückgabe oder Konzertproben, eine Rolle bei der Wahl der geeigneten Mittel gegen die Hitze, so Vollrath. Am St. Franziskus gab es in dieser Woche eine Mischung aus Kurzstunden und Hitzefrei.

Hitzeregelungen: keine feste Temperatur

Auch beim Gymnasium am Rittersberg wird auf das gemeinsame Vorgehen der Gymnasien und Gesamtschulen im Stadtgebiet verwiesen, allerdings auch auf die verschiedenen Bedingungen der Schulen. Konkret sah das in dieser Woche dann laut der Schulleiterin Ulrike Dittberner im Gymnasium am Rittersberg so aus: „Bei uns gab es in dieser Woche hitzefrei am Montag nach der fünften Stunde, am Dienstag nach der vierten Stunde. Da für Mittwoch bereits angenehmere Temperaturen angekündigt waren, haben wir von der Einführung von Kurzstunden abgesehen, auch weil durch die Schulfahrten zweier Jahrgänge einige Randstunden ohnehin entfallen sind.“ Auch hier sind die Regelungen immer fallabhängig: „Grundsätzlich gibt es keine feste Temperatur ab der die ,Hitzeregelungen’ greifen, da auch die Dauer einer Hitzeperiode und die Nachttemperaturen für das Aufheizen der Räume maßgeblich sind.“

Das Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) musste sich in dieser Woche diesem Problem nicht wirklich stellen, denn es war Projektwoche und viele Klassen wegen Klassenfahrten sowieso nicht in der Schule. Bei Bedarf, wie anhaltenden Hitzeperioden, werde nach Abstimmung mit den anderen Schulen in der Stadt kurzfristig auf Kurzstunden umgestellt, teilte das HSG mit.

Waldspaziergang oder Freibadbesuch möglich

Aber auch abseits von verkürzten oder ausgefallenen Stunden hat das HHG verschiedene Maßnahmen, um den Schülern bei den Extremtemperaturen das Lernen zu erleichtern: „Unterricht kann in kühleren Räumen, im Freien wie auf dem Schulhof, dem großen Schulgelände im Grünen oder unter Bäumen stattfinden, alternative Inhalte wie beispielsweise ein Waldspaziergang oder ein Freibadbesuch sind auch möglich. Zudem haben wir Wasserspender, bei denen sich die Schüler mit kühlem, gegebenenfalls auch sprudelndem Wasser versorgen können“, erläutert Becker.

Am St. Franziskus ist das ähnlich: „Wasser können die Schülerinnen bei uns am Trinkwasserspender oder der Leitung immer holen und auch während des Unterrichts trinken. Wo möglich, verlegen wir Unterricht am Nachmittag in weniger aufgeheizte Räume“, sagt Ursula Vollrath. Auch im Gymnasium am Rittersberg verweist Ulrike Dittberner auf ähnliche Maßnahmen: „Unterricht im Freien im Schatten, soweit möglich Umzug in kühlere Räume, Trinken im Unterricht und Querlüften“.

Für Schüler bedeuten diese Regelungen also meist keinen kompletten Entfall, aber bei anhaltender Hitze trotz organisatorischen Aufwands meist weniger Unterricht und damit ist der Freibad-Besuch für die Schüler wieder möglich.