Erstmals ruft der Historische Verein Kaiserslautern für Jugendliche einen Wettbewerb im Fach Geschichte aus. Teilnehmen können Schüler der Klassenstufe 12 an Oberstufen der Berufsschulen, Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen in Stadt und Kreis.

Die Bewerbung erfolgt mit einer sogenannten Facharbeit im Fach Geschichte, die die Jugendlichen im Vorjahr zur Allgemeinen Hochschulreife verfasst haben. Der Vorstand des Vereins möchte damit die Heranführung der kommenden Abiturienten an geschichtliche Themen unterstützen und belohnen. „Wenn es gelingt auch nur eine einzige Arbeit im Wettbewerb zu würdigen, ist das schon viel mehr als bisher“, meint der Vorsitzende Roland Paul. Der erste Preis ist mit 250 Euro datiert, der zweite mit 150 Euro und der dritte Preis mit 50 Euro. Für alle Teilnehmenden gebe es Urkunden. Der Verein will den Wettbewerb auch in den kommenden Jahren beibehalten.

Der Abgabeschluss für die Arbeiten ist der 31. Juli. Infos dazu gibt es auf der Internetseite www.hist-verein-kl.de.