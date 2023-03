Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer historischen Violine wartete Jan Deubig, der Präsident des Rotary Clubs Kaiserslautern, am Montagabend in der Fruchthalle auf. Bei einem kleinen und coronakonformen rotarischen Treffen, das per Livestream übertragen wurde, überreichte er das betagte Musikinstrument aus dem 19. Jahrhundert, das seine Wurzeln in Kaiserslautern hat, Oberbürgermeister Klaus Weichel.

Bei der Geige handelt es sich um ein handwerklich sorgfältig gearbeitetes Instrument, das äußerlich einer klassischen französischen Arbeit im Stil der Geigenbauer Francois-Louis