Zwei Tage lang sollte dieses Wochenende in Kaiserslautern der 11. Landeschorwettbewerb ausgetragen werden. Jedoch haben sich nur sieben Chöre angemeldet, wovon drei auf eine Jurierung verzichten und am 8. Oktober im „Offenen Singen“ antreten. Was sind die Gründe für die geringe Resonanz?

„Sieben Chöre aus vier verschiedenen Kategorien haben sich zur Teilnahme entschlossen“, schreibt der Landesmusikrat in seiner Ankündigung zum Wettbewerb, der am 8. Oktober ab 11 Uhr in der Fruchthalle beginnt.

Die nur wenigen Anmeldungen für den üblicherweise nur alle vier Jahre stattfindenden und wegen Corona um ein Jahr verschobenen Wettbewerb könnten zur Annahme verleiten, dass dieser Sektor des Laienmusizierwesens auf dem Rückzug, in der Krise, ist. Dem widersprechen Vertreterinnen der Verbände jedoch. Irene Poller, die Vorsitzende des Kreischorverbandes NordwestPfalz mit Sitz in Steinwenden, sieht die Entwicklung auch als Folge der Corona-Pandemie. Die schwierige Lockdown-Zeit habe im Verband zu 18 dauerhaften Abmeldungen oder Auflösungen von Chören geführt. Weitere 22 Chöre lassen die Chorarbeit ruhen, so die zunächst traurige Bilanz eines Flächenbrands im Chorwesen, der jedoch von zögerlichem Neustart begleitet sei.

Hoffnung liegt in der Jugendarbeit

Denn aus verbrannten Flächen bilden sich wieder kleine Pflänzchen, die munter sprießen, so Poller: So hätten am 25. September beim ausgeschriebenen Offenen Singen in Glanmüchweiler für „Groß und Klein“ immerhin bis zu 40 Vokalisten eine ganze Woche dieses Format intensiv genutzt. Sie verweist auch auf die Neugründung von drei Kinderchören und eine euphorische Stimmung beim Chorfest in Leipzig in diesem Mai, als die Chorjugend des Kreischorverbandes NordwestPfalz mit 80 Kindern vertreten war. Dies lässt Poller hoffen.

Ebenso baut sie auf die vielen von ihr gelobten Förderprogramme wie „Aufleben nach Corona“ und das Portal „Impuls“, kritisiert gleichzeitig aber auch hohe bürokratische Hürden. Insgesamt sieht Poller vor allem bei den Jugendchören eine positive Aufbruchstimmung.

Positiver Trend trotz ernüchternder Zahlen

Den dennoch positiven Trend trotz nüchterner Zahlen bestätigt auch die Geschäftsführerin Sonia Kison vom Chorverband der Pfalz: Im Vergleich zu früher sei Chorarbeit strukturierter, organisierter und professioneller geworden: Vernetzt und höher qualifiziert seien die Chorleiter, innovativer die Konzertprogramme. Die stilistische Ausrichtung sei zudem weltoffener und das Niveau bei den Choristen steige aufgrund von Stimm- und Weiterbildung.

„Es gibt weniger Wald- und Wiesenchöre in kleinen Dörfern“, konstatiert die aus Frankreich stammende Geschäftsführerin und bringt gleich einen Vergleich zum Nachbarland „ins Spiel“: In Deutschland sei alles stringenter organisiert und klar strukturiert nach hierarchischen Verbänden. Hier bei uns in der Pfalz rege sich etwas, würden vor allem nachwachsende Kjnderchöre für Neuorientierung sorgen, würden mehr Farbe in Kleidung und Kostümen, mehr Lebendigkeit in Choreographie und mehr Sogwirkung mit Event-Charakter erzeugen.

Wettbewerb soll für Motivationsschub sorgen

Etienne Emard, Geschäftsführer des Landesmusikrates Rheinland-Pfalz, der den Chorwettbewerb ausrichtet, bestätigt die Nachwirkungen der Corona-Pandemie mit Anlauf- und Startschwierigkeiten nach der Zwangsfermate. Viele Chöre hätten noch nicht ganz ihr früheres Konzertniveau erreicht – und ohnehin handle es sich bei diesem Wettbewerb um die vokale Spitze im Land, schließlich geht es auch um die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Dennoch wollte man mit der Ausschreibung eines solchen Wettbewerbs dem Chorwesen einen Anreiz, einen Motivationsschub geben und gehe von einer Erholung beim nächsten Wettbewerb aus.

Emard zufolge sinkt allerdings die Zahl von Chören in Rheinland-Pfalz: So waren im Jahr 2008 noch 2135 Chöre im Land gemeldet, 2022 sind es nur noch 1643. Damit sank die Gesamtzahl der Vokalisten im Laienchorwesen in diesem Vergleichszeitraum von rund 70.600 auf 44.500.

Termin

Der Landeschorwettbewerb findet Samstag, 8. Oktober, ab 11 Uhr in der Fruchthalle statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, Zuhörer sind willkommen. Folgende Chöre sind zu erleben: Im Wertungssingen treten an um 11Uhr das RheinMainEnsemble, um 11.30 Uhr das Ensemble Vocale Mainz, um 12 Uhr der Männerchor „Frohe Stunde“ Weroth und um 12.30 Uhr der Jugendkammerchor der Singschule Koblenz. AM Nachmittag im Offenen Singen dabei sind um 15.30 Uhr der Kammerchor Cantores Trevirenses, um 16.10 Uhr das Liedensemble Edenkoben und um 16.50 Uhr der Jugendchor der evangelischen Singschule Kaiserslautern.