Wenn die Sommerferien da sind, sind die Sommertouren „Mit der RHEINPFALZ unterwegs“ nicht weit. In diesem Jahr stehen wieder sechs Ferienaktionen – fünfmal mittwochs und einmal montags in den großen Ferien – auf dem Programm. Mit dabei sind Klassiker, aber auch Dinge, die man sich nur einmal anschauen kann.

Tour 1: Wo die Lauter wieder fließen soll

Die erste Sommertour steht am Mittwoch, 17. Juli, auf dem Programm und führt ins Herz der Stadt Kaiserslautern. Im Stadtzentrum, zwischen Pfalztheater, Neuer Stadtmitte, Burgberg und Rathaus schlängelte sich einst der Lauf der Lauter, jenes Fließgewässer, das der Stadt ihren Namen gab. Seit vielen, vielen Jahren fließt die Lauter unterirdisch, in Rohre verlegt. Das würde unter anderem Petra Rödler, SPD-Stadträtin und seit 2012 auch Vorsitzende des Förderkreises Kaiserpfalz, gerne ändern. „Zur Geschichte der Stadt gehört auch Wasser und die Lauter“, sagt Rödler, die bei der ersten Tour 20 Leserinnen und Lesern erklären möchte, wo einst die Lauter floss und wo sie vielleicht wieder sichtbar gemacht werden kann. Zentrale Fragen sind dabei der geplante Bachlauf und das Wasser, das fließen soll. Wo soll das eigentlich herkommen? Neben jeder Menge Fakten und Antworten will Rödler auch noch einige Pläne einpacken, um bei der Tour einen möglichst detaillierten Überblick über die Lage zu geben. Der Rundgang ist für den Vormittag geplant und findet im Freien statt. Bitte denken Sie an geeignetes Schuhwerk und an das Wetter angepasste Kleidung.

Tour 2: Wie funktioniert das bei Amazon?

Seit 2022 hat der Versandriese Amazon einen Standort im Stadtteil Einsiedlerhof, in der Von-Miller-Straße. Was passiert im Innern des markanten Gebäudes? Dieser Frage gehen wir am Mittwoch, 24. Juli, nach, wenn das Unternehmen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Die Teilnehmer der Tour lernen nicht nur die Arbeitsabläufe und technischen Innovationen am Standort kennen, sondern erfahren auch, welche Karrieremöglichkeiten das Logistikzentrum bietet, wo nach Unternehmensangaben mittlerweile über 2000 Menschen arbeiten. Es sind aber auch Hunderte Transportroboter im Einsatz. An der Tour teilnehmen können 40 Leserinnen und Leser, verteilt auf zwei Gruppen, eine am Vor-, eine am Nachmittag. Aus Sicherheitsgründen werden alle Teilnehmenden gebeten, flache und geschlossene Schuhe zu tragen. Personen ab 14 Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen an der Tour teilnehmen. Die Besuche dauern etwa 90 Minuten und sind mit Treppensteigen sowie längeren Wegstrecken verbunden.

Was passiert eigentlich hinter den Türen von Amazon? Am 24. Juli gibt es Einblicke auf dem Gelände des Versandriesen in der Von-Miller-Straße. Foto: VIEW

Tour 3: Das Pfaff-Gelände verändert sich beständig

Tour Nummer drei hat seit Jahren einen festen Platz im Sommertouren-Kalender „Mit der RHEINPFALZ unterwegs“, auch wenn keine Tour der vergangenen Jahre der anderen gleicht: Am Mittwoch, 31. Juli, geht es aufs Pfaff-Gelände, im Herzen Kaiserslauterns. Seit einigen Jahren läuft dort die Transformation eines einst großen Industriegeländes in ein modernes, zukunftsweisendes Quartier. Regie führt dort die Pfaffareal-Entwicklungsgesellschaft (PEG). Einer der Geschäftsführer, Stefan Kremer, hat über die Jahre sehr viel über das Unternehmen Pfaff und das dazu gehörige Firmengelände gelernt. Sein Wissen gibt er seit Jahren an Besuchergruppen weiter. Kremer wird die Leserinnen und Leser – 25 sind zugelassen – gewohnt kundig über das Gelände führen, dabei künftige Entwicklungen erläutern, aber auch die Vergangenheit lebendig werden lassen. Das Pfaffareal ist eine Baustelle, daher ist gutes und geschlossenes Schuhwerk Pflicht, ebenso dem Wetter angepasste Kleidung. Die Tour ist für den Vormittag geplant.

Das Pfaff-Gelände im Herzen Kaiserslauterns hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Wie stark, das erfahren die Teilnehmer der Sommertour am 31. Juli. Foto: VIEW

Tour 4: Ein zehn Kilometer langer Rundkurs wartet

Heinz Baumann führt seit vielen Jahren die Touren der RHEINPFALZ. Auch in diesem Jahr hat er sein Kartenmaterial durchgesehen und einen rund zehn Kilometer langen Rundkurs ausgesucht, den er gemeinsam mit der RHEINPFALZ-Wandergruppe beschreiten will. Los geht es auf dem Betzenberg in der Voltairestraße, von dort geht es auf den kleinen Humberg und durch den Wildpark wieder zurück an den Startpunkt. Die Strecke geht bergan und bergab, ist aber auch für ungeübte Wanderer zu schaffen. Grundvoraussetzung dafür: ordentliches Schuhwerk, wie Baumann immer wieder unterstreicht. Auch sollte die Kleidung dem Wetter angepasst sein, Prognosen für das Wetter Anfang August sind heute, Mitte Juli, noch viel zu früh und kaum verlässlich. Bei der Wanderung, der traditionsreichsten Sommertour der RHEINPFALZ, ist die Anzahl der Teilnehmer nicht begrenzt, wer zum Treffpunkt kommt, kann mitwandern. Die genaue Uhrzeit und der genaue Treffpunkt werden noch bekannt gegeben, allerdings bitten wir aus organisatorischen Gründen um eine telefonische Anmeldung.

Der kleine Humberg ist bei der Wanderung am 7. August einer der Anlaufpunkte, die RHEINPFALZ-Wanderführer Heinz Baumann ansteuert. Foto: View

Tour 5: Der Blick geht zu den Stern(schnupp)en

Eine (terminliche) Ausnahme sei gestattet: Wer beim Sternschnuppen Anschauen dabei sein will, der muss sich den Montag in Woche fünf der Sommertouren „Mit der RHEINPFALZ unterwegs“ freihalten. Mit den Experten der Studentischen Arbeitsgemeinschaft Astronomie (Saga) geht es am Montag, 12. August, am Abend mit dem eigenen Auto auf eine Wiese in den Pfälzerwald, wo wenig Licht den Blick zum Himmel stört. Das Ziel: So viele Sternschnuppen zu sehen wie möglich. Der Durchzug der Perseiden, alljährlich Anfang August, ist ein fester Termin im Kalender der Saga-Mitglieder. Der Termin ist vom Wetter abhängig, nur bei klarem Himmel ist der Meteoritenschauer gut zu beobachten. „Bei schlechtem Wetter bieten wir eine Alternative an der Uni an, wir haben einen Plan B“, verspricht Christian Mücksch, der stellvertretende Vorsitzende der Saga. Gutes Schuhwerk, warme Kleidung – die Beobachtung geht bis in die Nacht hinein – sowie eine Decke sollten eingepackt werden. Die Tour ist für bis zu 30 Leserinnen und Leser zugelassen. Treffpunkt ist am Abend.

Das Zentrum der Milchstraße in einer Langzeitbelichtung: Am 12. August geht der Blick mit Mitgliedern der Saga zu den Sternen. Im Zentrum stehen die Perseiden. Foto: Mücksch/frei

Tour 6: Auf den Spuren des FCK und seiner Weltmeister

Ein Rundgang über den Hauptfriedhof in Kaiserslautern beschließt den Reigen der RHEINPFALZ-Touren in diesem Sommer. Am Mittwoch, 21. August, führen Rolf Conrad und Thomas Butz, beide bei der Initiative Leidenschaft FCK Fritz-Walter-Museum aktiv, einen besonderen Spaziergang über den Hauptfriedhof an. Im Zentrum: Gräber mit FCK-Bezug. Dabei dürfen die Mitglieder der Walterelf, die auch beim Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern auf dem Platz standen, nicht fehlen: die Ruhestätten von Fritz Walter, Ottmar Walter und Werner Liebrich können besucht werden, an Werner Kohlmeyer, dessen Grab bereits abgeräumt ist, erinnert ein Gedenkstein. Der Fünfte im Bunde, Horst Eckel, liegt auf dem Friedhof in Vogelbach begraben. Die Tour findet am Nachmittag statt und dauert rund anderthalb Stunden. Bitte an geeignetes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung denken.

Das Grab von Fritz Walter und seiner Frau Italia. Einer der Anlaufpunkte bei der letzten Tour in diesem Jahr, am 21. August: Der Rundgang über den Hauptfriedhof legt einen Schwerpunkt auf den FCK. Foto: View

Zur Sache: Die RHEINPFALZ-Sommertouren

„Mit der RHEINPFALZ unterwegs“ heißen die Sommertouren, die die RHEINPFALZ – die Corona-Pause in den Jahren 2020 und 2021 nicht mitgerechnet – seit vielen Jahren in den Sommerferien anbietet. Das Programm wechselt von Jahr zu Jahr, feste Größe ist und bleibt die RHEINPFALZ-Wandertour, die dieses Jahr am 7. August stattfindet. 2024 haben wir Touren drinnen und draußen im Programm. Für die Sommertouren muss man sich anmelden. Montags veröffentlichen wir, eingebettet in einen Vorbericht auf die aktuelle Tour, eine Telefonnummer und eine Uhrzeit, zu der Sie sich anmelden können. Für die Tour mit Saga ist es ein Freitag. Startzeiten und Treffpunkte erfahren Sie bei der telefonischen Anmeldung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Wir bitten um Verständnis, dass die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist.