Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Jazz-Gruppe Four um den Weilerbacher Pianisten Dieter Schmidt huldigte am Sonntag in der protestantischen Kirche Mackenbach dem Stil, der sie schon als Jugendliche fasziniert hat: Jazz-Rock oder Fusion der 1970er Jahre sowie seinen Protagonisten wie Herbie Hancock oder Grover Washington.

Als Herbie Hancock nach seinem Auftritt auf den Berliner Jazztagen 1974 von seinen Fans umringt wurde, zogen er und seine Musiker sich diskret in ihre Garderoben zurück. Nur zwei Beobachter erlebten heimlich