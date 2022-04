Um Hilfsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine besser koordinieren zu können, hat sich am 24. März der Hilfsverein Morlautern gegründet. Der Verein wolle auch unabhängig von der aktuellen Krisensituation Strukturen aufbauen, mit denen Menschen in einer Notsituation schnell und unbürokratisch geholfen werden kann, teilt ein Sprecher mit. Obwohl der Gründungsprozess noch nicht ganz abgeschlossen ist, sei die Organisation von Hilfsangeboten bereits in vollem Gange: Derzeit werde eine Wohnung eingerichtet, die bald von Geflüchteten bezogen werden könne.

Eine Liste mit benötigten Spenden und Informationen darüber, wie man sich aktiv beteiligen kann, sind auf der Website des Vereins zu finden.