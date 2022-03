Die Pfarrei Maria Schutz unterstützt auch in diesem Jahr in ihren Gemeinden die Aktion „Solibrot“ des katholischen Hilfswerks Misereor (www.misereor.de).

In der Zeit vom 2. bis 12. April verkaufen Bäckereien in und um Kaiserslautern ein Brot aus ihrem Sortiment mit einem Spendenanteil, der an Misereor zugunsten von Hilfsprojekten gegen den Hunger weitergeleitet wird, informiert Jutta Baltes, Sozialreferentin der Pfarrei Maria Schutz.

Folgende Bäckereien unterstützen die Aktion Solibrot: Café Krummel, Gasstraße 37 und Mühlstraße 11, Reformhaus Escher mit den Filialen Schillerstraße 6 und Eisenbahnstraße 28. In Hochspeyer beteiligt sich der Geyersbergerhof 10 an der Aktion, in Trippstadt die Bäckerei Slama, Hauptstraße 80. jsw