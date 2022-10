Hilferufe aus einer Wohnung in der Alex-Müller-Straße haben am Montagvormittag Nachbarn aufgeschreckt. Sie alarmierten die Polizei. Mit einem Ersatzschlüssel verschafften sich die Beamten Zugang zur Wohnung. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich heraus, dass die 80-jährige Bewohnerin in eine hilflose Lage geraten war. Die Retter konnten helfen. Sanitäter kümmerten sich um die Frau.