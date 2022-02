Einen digitalen Elternabend mit dem Titel „#Schule: Wie motiviere ich Pubertisten?“ bietet am Mittwoch, 9. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr der Gemeindepädagogische Dienst an. Die Veranstaltung ist kostenlos und wendet sich an Eltern von Jugendlichen von elf bis 17 Jahren. Referent ist Marc Becker, Mitarbeiter der Erziehungs- und Familienberatungsstelle im Haus der Diakonie. Infos unter s.zimmermann@gpd-kl.de oder 0170/2891677; Anmeldungen bis 07. Februar an lilli.wagner@evkirchepfalz.de. Während der Pubertät ändert sich viel für die Eltern, aber besonders für die Kinder. Sie stehen vor einer großen Entwicklungsaufgabe, vor vielen Lernfeldern, Schule ist eines neben anderen. Wie Eltern das Verhalten ihrer Kinder unterstützen können, damit Hausaufgaben und Schule nicht zu einem ständigen Streitthema werden, erfahren sie an diesem Abend. Sie erhalten Tipps, wie sie ihr pubertierendes Kind für die Schule motivieren können.